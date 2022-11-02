Böyle arkadaşlık olmaz olsun! Arkadaşlarını kaçırıp ailelerine işkence videoları göndererek binlerce dolar fidye istediler!

Türkiye'de yaşayan 30 yaşındaki kuzeni M.P.'den 16 Ekim'den beri haber alamadıklarını, kaçırıldığını ve kaçıranların 10 bin dolar fidye istedikleri için M.P.'ye işkence uyguladıkları videolar çekip gönderdiklerini söyleyen İran uyruklu M.V. Beyoğlu'nda polise başvurdu.

APART DAİREYE OPERASYONLA BASKIN DÜZENLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 yaşındaki M.P.'nin Beyoğlu'nda bulunan apart bir dairede hapsedildiğini tespit etti.

Genç adamı kurtarmak için operasyon başlatan ekipler eve baskın yaptı. Ellerinden kalorifer borusuna kelepçeli bir halde evde zorla tutulan M.P. kurtarılırken genç adamı kaçırdığı iddia edilen 4 kişi de evden yaka paça tutuklanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada şüphelilerin mağdurun ailesiyle irtibat kurdukları sim kartlar, işkence yaparken kullandıkları maket bıçakları ve mağdurun ellerini bağladıkları kelepçe ele geçirildi.

Haberin Devamı

ŞÜPHELİLER ARKADAŞLARI ÇIKTI

Gözaltına alınan 31 yaşındaki M.B., 30 yaşındaki M.B., 32 yaşındaki H.G. ve 41 yaşındaki M.M.'nin de İran uyruklu olduğu, kaçırılan M.P. ile arkadaş oldukları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.