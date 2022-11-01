Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!

Afyonkarahisar'da ücra bir yerde yakılmış otomobili gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Acı gerçek incelemeler sonrası ortaya çıktı.

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Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, beldede bir otomobil yanmış halde olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmayı bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldiklerinde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı.

Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!

İKİ KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Yanan otomobilin içerisinde iki kişinin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler ardından çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesetlerin silahla vurulduktan sonra araçla birlikte yakıldığını tespit etti.

Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemenin ardından delil toplayan ekipler daha sonra şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahısların cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!

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