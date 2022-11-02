Benzin istasyonunda yangın paniği! Motosiklet alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü!

Olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Motosikler sürücüsü M.A. ve bir arkadaşı, yakıt almak için Gülüç Beldesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda durdu. Motosikletine benzin alan M.A., yükleme bittikten sonra marşa bastığında motosikleti aniden alev aldı.

BÜYÜK BİR TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

Bir anda alev topuna dönen motosiklet nedeniyle M.A. ve arkadaşında hafif derecede yanıklar meydana gelirken o sırada akaryakıt istasyonunda çalışan görevli yangını söndürerek büyük bir tehlikenin önüne geçti.

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Yangın kısa sürede söndürülürken motosiklet kullanılamaz hale geldi.