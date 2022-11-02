Benzin istasyonunda yangın paniği! Motosiklet alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü!

Zonguldak Ereğli'de motosikletine benzin almak suretiyle akaryakıt istasyonuna giden bir genç, bir anda alev topuna dönen motosikletten son anda kurtuldu.

YAYINLAMA
Google News

Olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Motosikler sürücüsü M.A. ve bir arkadaşı, yakıt almak için Gülüç Beldesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda durdu. Motosikletine benzin alan M.A., yükleme bittikten sonra marşa bastığında motosikleti aniden alev aldı.

Benzin istasyonunda yangın paniği! Motosiklet alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü!

BÜYÜK BİR TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

Bir anda alev topuna dönen motosiklet nedeniyle M.A. ve arkadaşında hafif derecede yanıklar meydana gelirken o sırada akaryakıt istasyonunda çalışan görevli yangını söndürerek büyük bir tehlikenin önüne geçti.

Yangın kısa sürede söndürülürken motosiklet kullanılamaz hale geldi.

İlgili Haberler
Son dakika | Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kazı alanında cesetler bulundu
Son dakika | Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kazı alanında cesetler bulundu
Böyle arkadaşlık olmaz olsun! Arkadaşlarını kaçırıp ailelerine işkence videoları göndererek binlerce dolar fidye istediler!
Böyle arkadaşlık olmaz olsun! Arkadaşlarını kaçırıp ailelerine işkence videoları göndererek binlerce dolar fidye istediler!
Alevler gökyüzünü kapladı! Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın!
Alevler gökyüzünü kapladı! Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kazı alanında cesetler bulundu
Son dakika | Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kazı alanında cesetler bulundu
Böyle arkadaşlık olmaz olsun! Arkadaşlarını kaçırıp ailelerine işkence videoları göndererek binlerce dolar fidye istediler!
Böyle arkadaşlık olmaz olsun! Arkadaşlarını kaçırıp ailelerine işkence videoları göndererek binlerce dolar fidye istediler!
Alevler gökyüzünü kapladı! Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın!
Alevler gökyüzünü kapladı! Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın!
Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!
Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!
Son Haberler
Benzin istasyonunda yangın paniği! Motosiklet alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü!
Benzin istasyonunda yangın paniği! Motosiklet alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü!
Süperstar Ajda Pekkan'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı
Süperstar Ajda Pekkan'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu! Kılıçdaroğlu'un iddiasına ateş püskürdü, referandum çağrısı yaptı
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu! Kılıçdaroğlu'un iddiasına ateş püskürdü, referandum çağrısı yaptı
Meral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: "Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum"
Meral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: "Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum"
Emekli albayın sır ölümü! Ardında bir not bırakarak hayatına kıydı!
Emekli albayın sır ölümü! Ardında bir not bırakarak hayatına kıydı!
Gelini almaya TIR konvoyuyla gittiler!
Gelini almaya TIR konvoyuyla gittiler!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 2 Kasım 2022 Çarşamba ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 2 Kasım 2022 Çarşamba ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu! Kılıçdaroğlu'un iddiasına ateş püskürdü, referandum çağrısı yaptı
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu! Kılıçdaroğlu'un iddiasına ateş püskürdü, referandum çağrısı yaptı
2 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Yengeç ışıl ışıl parlıyorsun, Aslan kaçmaktan vazgeç!
2 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Yengeç ışıl ışıl parlıyorsun, Aslan kaçmaktan vazgeç!
Kur'an Kursu'nda skandal görüntüler! Kurs hocası temizlik yapan öğrencilere sözlü şiddet uygulandı ardından...
Kur'an Kursu'nda skandal görüntüler! Kurs hocası temizlik yapan öğrencilere sözlü şiddet uygulandı ardından...
Bursa metrosunda panik! Güvenlik personeli harekete geçti! Bir grup genç raylara atlayarak...
Bursa metrosunda panik! Güvenlik personeli harekete geçti! Bir grup genç raylara atlayarak...
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?