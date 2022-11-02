Bağcılar'da kadın cinayeti! Eşi uyurken başında bekledi, silahla başından vurarak canice öldürdü!

İstanbul Bağcılar'da saat sabah 08:30 sularında meydana gelen olayda, iddialara göre 38 yaşındaki F.K., 32 yaşındaki eşi K.K. uyurken başından silahla vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine 112 acil ekiplerine ihbarda bulunuldu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdi. K.K.'nin kanlar içindeki bedenini kontrol eden sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Herhangi bir kaçma girişiminde bulunmadan evde bekleyen F.K., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında işlem yapılmak üzere emniyete sevk edildi.

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Olay evde yaşanırken 11 yaşındaki kızlarının da o sırada evde olduğu öğrenilirken, evde olayla ilgili inceleme başlatıldı.