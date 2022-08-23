Adana'dan acı haber! 12 yaşındaki çocuğun ölümü yürek dağladı...

Adana’da feci bir kaza meydana geldi. Yaşanan kazada, çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Adana'dan acı haber! 12 yaşındaki çocuğun ölümü yürek dağladı...

Dehşet veren olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samet Kızıltoprak (12), Çukurova Belediyesine ait çöp kamyonunun önünden geçtiği sırada kör noktaya denk geldi.

Adana'dan acı haber! 12 yaşındaki çocuğun ölümü yürek dağladı...

SÜRÜCÜ SAMET'İ FARK ETMEDİ

Bu sırada ismi öğrenilemeyen sürücü Samet’i fark etmedi. Sürücü çöp kamyonu ile Samet’in üzerinden geçti. Durumu fark eden sürücü hemen durarak olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 12 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi.

Adana'dan acı haber! 12 yaşındaki çocuğun ölümü yürek dağladı...

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde polisler incelemesini bitirdikten sonra çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'dan acı haber! 12 yaşındaki çocuğun ölümü yürek dağladı...

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