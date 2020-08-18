Türkiye'nin en eski şehirlerinden birisi olan Adana'nın tarihçesi, 3000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Verimli topraklarıyla bilinen Çukurova'nın merkezinde bulunan Adana'nın 2.5 milyona yakın nüfusu bulunuyor. Mutfağıyla ve kültürüyle de Türkiye'nin önemli illerinin arasında yer alan Adana, adını dünyaya duyurmuş yiyecekleriyle de meşhur. Peki Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

ADANA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Adana kebabı, şalgamı ve bici bici yiyeceklerinin ön plana çıktığı Adana'da birçok yöresel tat bulunuyor. İşte o yiyecekler:

Adana Kebap:

Adana denilince akla ilk gelen lezzetlerden birisi tabi ki Adana Kebap. Adını dünyaya duyurmuş Adana Kebabı, yabancı turistlerinde oldukça ilgisini çekiyor. Lezzetiyle kendisini diğer kebaplardan ayıran Adana Kebabı'nın yerinde yenmesini tavsiye ediyoruz.

Analı Kızlı:

Adana'nın yöresel yemeklerinden birisi olan Analı Kızlı'nın ana maddeleri bulgur ve kıyma.

Yüksük Çorbası:

Adana'da sofraların vazgeçilmezi olarak Yüksük Çorbası, özellikle kış aylarında tüketiliyor.

Bici Bici:

Türkiye'nin en sıcak illerinden birisi olan Adana'da, serinlemek için en iyi tercihlerden birisi Bici Bici. Muhallebi ve buzun birleşimden ortaya çıkan tatlı, Adanalıların vazgeçilmezi.

Şalgam:

Kebap gibi adını yine dünyaya duyurmuş olan Şalgam, özellikle acılı ve acısız çeşitleriyle tercih ediliyor.

ADANA'DA GEZİLECEK YERLER

Varda (Alman) Köprüsü:

Adana Karaisalı'da bulunan köprü, Almanlar tarafından yapılmış. Varda Köprüsü, Adana'nın gezilecek en tarihi alanlarından birisi.

Kapıkaya Kanyonu:

Turistlerin uğrak alanlarından olan Kapıkaya Kanyonu, 7250 metre mesafeye sahip. Ancak yalnızca 400 metresi yürüyüş için açık.

Seyhan Barajı:

Adana'da gidilecek yerlerin başında gelen Seyhan Barajı, yürüyüş, piknik ve restoranlarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.