Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür mesajı!Bu besinler kalp sağlığınızı koruyorMali'de darbe girişimi! Meclis Başkanı ile 2 bakan alıkonulduHalit Ergenç tepkilerin ardından özür diledi!İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle genelge!Lyon - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'lerİstanbul’da 2. baro için ilk adım bugün atıldıFIFA 21, Playstore üzerinde ön siparişe açıldı!Annesini dövdüğü gerekçesiyle babasını öldüren genç, tahliye olduÇağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? DJ Emre Şenol ile anılıyor!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler

Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler

Türkiye'nin 6. en kalabalık şehri olan Adana, Çukurova bölgesinin incisi olarak görülüyor. Akdeniz'e kıyısı olan illerin başında gelen Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek nerelerdir? Detaylar haberimizde...

Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler

Türkiye'nin en eski şehirlerinden birisi olan Adana'nın tarihçesi, 3000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Verimli topraklarıyla bilinen Çukurova'nın merkezinde bulunan Adana'nın 2.5 milyona yakın nüfusu bulunuyor. Mutfağıyla ve kültürüyle de Türkiye'nin önemli illerinin arasında yer alan Adana, adını dünyaya duyurmuş yiyecekleriyle de meşhur. Peki Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

ADANA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Adana kebabı, şalgamı ve bici bici yiyeceklerinin ön plana çıktığı Adana'da birçok yöresel tat bulunuyor. İşte o yiyecekler:

Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler

Adana Kebap:

Adana denilince akla ilk gelen lezzetlerden birisi tabi ki Adana Kebap. Adını dünyaya duyurmuş Adana Kebabı, yabancı turistlerinde oldukça ilgisini çekiyor. Lezzetiyle kendisini diğer kebaplardan ayıran Adana Kebabı'nın yerinde yenmesini tavsiye ediyoruz.

Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler

Analı Kızlı:

Adana'nın yöresel yemeklerinden birisi olan Analı Kızlı'nın ana maddeleri bulgur ve kıyma.

Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler

Yüksük Çorbası:

Adana'da sofraların vazgeçilmezi olarak Yüksük Çorbası, özellikle kış aylarında tüketiliyor.

Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler

Bici Bici:

Türkiye'nin en sıcak illerinden birisi olan Adana'da, serinlemek için en iyi tercihlerden birisi Bici Bici. Muhallebi ve buzun birleşimden ortaya çıkan tatlı, Adanalıların vazgeçilmezi.

Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler

Şalgam:

Kebap gibi adını yine dünyaya duyurmuş olan Şalgam, özellikle acılı ve acısız çeşitleriyle tercih ediliyor.

ADANA'DA GEZİLECEK YERLER

Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler

Varda (Alman) Köprüsü:

Adana Karaisalı'da bulunan köprü, Almanlar tarafından yapılmış. Varda Köprüsü, Adana'nın gezilecek en tarihi alanlarından birisi. 

Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler

Kapıkaya Kanyonu:

Turistlerin uğrak alanlarından olan Kapıkaya Kanyonu, 7250 metre mesafeye sahip. Ancak yalnızca 400 metresi yürüyüş için açık.

Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler

Seyhan Barajı:

Adana'da gidilecek yerlerin başında gelen Seyhan Barajı, yürüyüş, piknik ve restoranlarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT