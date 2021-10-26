Adayış ne demek, TDK'ya göre Adayış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adayış ne demek? Adayış TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adayış kelimesi. Peki adayış ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adayış nedir, adayış kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADAYIŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adayış kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adayış kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adama işi

