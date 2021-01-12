Adı Yılmaz Erdoğan ile anılan spiker Damla Uğurtürk aşk dedikodularını yalanladı!

Geçtiğimiz yıllarda oyuncu Belçim Bilgin ile evliliğini sonlandıran yönetmen Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün bir kadınla yürüyüş yaparken görüntülenmesi üzerine agresifleşip soru soran muhabiri terslemişti. Kısa süre sonra oyuncunun görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıkmış ve ikilinin bir süredir aşk yaşadığı belirtilmişti.

HABERLER DOĞRU DEĞİL

Günlerdir adı kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddia edilen 34 yaşındaki Damla Uğurtürk, Instagram hesabından hikaye kısmından açıklama yaparak "Haberler doğru değil. Kamuyu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz. Onlara da aynı ilgiyi göstermeniz dileğiyle" dedi.

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?

Damla Uğurtürk, 1986 Ankara doğumlu. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Damla Uğurtürk, ekran projeleriyle tanınıyor. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT'de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsüdür.

Damla Uğurtürk'ün detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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