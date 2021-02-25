Adıyaman'da bir günde 72 adrese korona karantinası!

Adıyaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüştü. Görüşmede korona virüs nedeniyle Adıyaman’da 72 adresin karantina altına alınması kararına varıldı.

VAKA SAYISI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Şehirde son günlerde korona virüs vaka sayılarında artış yaşanması dikkatlerden kaçmadı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka sayısının yükselişte olduğunu, kurallara titizlikle uyulması ve kısıtlama olduğu zamanlarda gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Çuhadar, "Unutmayalım virüsün yayılmasını önlemek bizim elimizde.” ifadesini kullandı.

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