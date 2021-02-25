Son dakika... Muş, Varto'da 4,3 büyüklüğünde korkutan depremHindistan'da bir aileye leopar saldırdı! Baba, kızları için kendini siper edip leoparı bıçakla öldürdüKök anlamı nedir, Kök ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul'u inadına yapacağız' ifadelerine İmamoğlu'ndan ilk yanıtAK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nda görev dağılımı yapıldıDenizli'de kadın sürücü fren yerine gaza bastı! 3 kişiye çarptıTok isminin anlamı nedir, Tok ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hür isminin anlamı nedir, Hür ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Galatasaray'da Muslera sorun çıkardı! Menajeri sözleşme uzatma teklifini reddettiAksaray'da bir saldırgan, kaldırımda anneannesini bekleyen küçük kıza yumruk attı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Adıyaman'da bir günde 72 adrese korona karantinası!

Adıyaman'da bir günde 72 adrese korona karantinası!

Korona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararla bir günde 72 adres karantinaya alındı.

Adıyaman'da bir günde 72 adrese korona karantinası!

Adıyaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüştü. Görüşmede korona virüs nedeniyle Adıyaman’da 72 adresin karantina altına alınması kararına varıldı.

VAKA SAYISI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Şehirde son günlerde korona virüs vaka sayılarında artış yaşanması dikkatlerden kaçmadı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka sayısının yükselişte olduğunu, kurallara titizlikle uyulması ve kısıtlama olduğu zamanlarda gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Çuhadar, "Unutmayalım virüsün yayılmasını önlemek bizim elimizde.” ifadesini kullandı.

 

Adıyaman'da koronavirüs alarmı valiliği harekete geçirdi! Çok sayıda ev karantinaya alındıAdıyaman'da koronavirüs alarmı valiliği harekete geçirdi! Çok sayıda ev karantinaya alındı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT