Adnan Oktar'ın suçu ne, neden hapiste? Adnan Oktar ne kadar ceza aldı?

Bir dönem kedicikleri ile sık sık gündeme gelen Adnan Oktar, organize suç örgütüne liderlik etme ve diğer bir çok suçtan yargılandığı davada karar verildi. Adnan Oktar'a bin yılı aşkın hapis cezası verildi. Peki Adnan Oktar'ın suçu ne? Adnan Oktar neden hapiste, ne kadar ceza aldı?

ADNAN OKTAR'IN SUÇU NE, NEDEN HAPİSTE?

Adnan Oktar, eziyet etme, örgüt kurma amacıyla yönetme, casusluk, FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardımda bulunma, nitelikle cinsel saldırı gibi birçok suçtan yargılanıyordu.

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik görülen davada 11 Ocak 2021 tarihinde 499 sayfalık mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Adnan Oktar'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, 7 mağdura karşı "Birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı", 20 kişiye karşı "Birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı", 15 kişiye karşı "Örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilen kaydedilmesi", 5 kişiye karşı "Kişisel verilen kaydedilmesi", 12 kişiye karşı "Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye karşı "Kendisini savunamayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 7 kişiye karşı "Örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi", 2 kişiye karşı "Eziyet", "Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme", "Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek", "Nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılık" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. Bugün görülen davada karar verildi.

ADNAN OKTAR NE KADAR CEZA ALDI?

Adnan Oktar'a yukarıda belirtilen suçlardan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Adnan Oktar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?