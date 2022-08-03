Aedes sineği nedir, zararları nelerdir? Aedes sineği ısırığı öldürür mü? | Zika virüsü nedir, belirtileri neler?

Aedes sineği nedir, zararları nelerdir? sorusu son günlerde İstanbul'da görülen sinek türü için merak konusu oldu. Peki, özellikle çocuklar için tehlikeli olabileceği iddia edilen Aedes sineği ısırığı öldürür mü? Haberimizde, vatandaşın merak ettiği sorulara yanıt verdik. Isırığın zika virüsüne neden olabildiğinde vatandaşlar ise, Zika virüsü nedir, belirtileri neler? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

AEDES SİNEĞİ NEDİR, ZARARLARI NELERDİR? AEDES SİNEĞİ ISIRIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?

Aedes türü sivrisinek, başlangıçta tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunurken, son zamanlarda Antarktika hariç tüm kıtalara yayılmış durumda. Bazı türlerin yayılımının ise insan aktivitesi olduğu öğrenilen sineğin asıl adı “Aedes albopictus”tur. Aedes türleri içerisinde özellikle istilacı olanlar, son zamanlarda tüm dünyaya yayılmıştır. Bu yayılmadaki en büyük neden, yaygın olarak kullanılan lastik ticaretidir.

Aedes sivrisineklerini diğer sineklerden görsel olarak çok çabuk ayırt edebilirsiniz. Çünkü Aedes’lerin vücutlarında ve bacaklarında göze çarpan siyah ve beyaz lekeler bulunmaktadır. Diğer sivrisinek türlerine nazaran çok daha aktiftirler.

Özellikle sadece gündüzleri ısırırlar. Aedes sivrisineklerin en yoğun ısırma dönemleri, sabahın erken saatlerinde ve gece karanlığından önceki akşam saatleridir.

Aedes cinsinin türleri, çok sayıdaki viral enfeksiyonun ana kaynağıdır. Virüs bulaştıran en önemli iki Aedes türü vardır. Bunlar Aedes aegypti ve Aedes albopictus'tur. Bu türler dang humması, sarı humma, Batı Nil ateşi, chikungunya, doğu at ensefaliti ve Zika virüsüne neden olan hastalıkları beraberinde getirirler.

Bu hastalıkların yanı sıra daha az dikkate değer hastalıkların da bulaşmasına sebep olmaktadırlar. Bu virüslerle enfeksiyonlara, tipik olarak ateş ve bazı durumlarda da ölüme yol açabilen ensefalit eşlik eder.

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Zika virüsü, enfekte olmuş sivrisineklerin ısırması ve virüsün bulaştığı insanların birbirine virüsü yayması yoluyla ortaya çıkmaktadır. Zika virüsü, bulaştığı kişilerde baş ağrısı, eklem ağrıları, deride döküntü, gözlerde kızarıklık şeklinde belirtiler göstermektedir.