AFAD duyurdu! Gece saatlerinde yine sallandı! Muğla Bodrum'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen bilgilere göre deprem gece saat 03.02'de yerin 11.76 km altında 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 2.5 km altında 3.4 büyüklüğünde oldu.

Öte yandan Gökova körfezinde dün saat 19.18'de 11.91 km derinlikte 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

AFAD SON DEPREMLER 22 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Şubat 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 27 OCAK 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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