AFAD İstanbulluları uyardı! Lodos ve sağanak yağmur geliyor! Sakın evden çıkamayın!

AFAD tüm İstanbullulara kuvvetli lodos ve yağmur uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yaptığı açıklamada 10 Mart 2023 Cuma günü için Marmara ve Ege bölgesi için önemli uyarılarda bulunmuştu.

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AFAD İstanbulluları uyardı! Lodos ve sağanak yağmur geliyor! Sakın evden çıkamayın!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan gelen mesaja göre: "İstanbul'da kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun" uyarısında bulundu.

AFAD İstanbulluları uyardı! Lodos ve sağanak yağmur geliyor! Sakın evden çıkamayın!

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel müdürlüğünün 10 Mart 2023 Cuma günü için yaptığı açıklamada, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. ifadelerine yer vermişti.

Ayrıca Meteoroloji, "rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerini kullanarak İstanbulluları uyarmıştı.

AFAD İstanbulluları uyardı! Lodos ve sağanak yağmur geliyor! Sakın evden çıkamayın!

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