AFAD ve Kandilli duyurdu! Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan deprem

AFAD, Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AFAD ve Kandilli duyurdu! Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 02.57'de meydana gelen depremin merkez üssü Van olarak belirlendi. Deprem Bitlis'in Ahlat ilçesine 02.34 km uzaklıkta yerin 7 km altında 3.9 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD ve Kandilli duyurdu! Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Bitlis'in Ahlat ilçesinde yerin 5.0 km altında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD ve Kandilli duyurdu! Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 17 KASIM 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 17 KASIM 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 17 Kasım 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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