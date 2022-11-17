Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi duyurdu! İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi duyurdu! İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

İran, 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde yerel saatle 17.29’da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin, yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Deprem bölgesine yardım ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, "Depremden etkilenen çevre bölgeler ile temasta bulunuldu. Sarsıntıda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi" dedi. (İHA)

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