AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede devam eden çalışmalar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

AFAD’da yapılan toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve bazı bakan yardımcıları katıldı. Toplantıda bölgede yapılan çalışmalar ve mevcut bilgiler sunuldu ve bakanlıkların verdikleri hizmetler değerlendirildi.

AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Toplantıda; tahliye, barınma, beslenme, hasarlı konutlar, ödenek ve destekler konuları görüşüldü. Yeniden inşa süreci ve bölgede sanayi bölgeleri ve sitelerinin yeniden faaliyete girmesi için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vatandaşlar 6'lı masaya soyundu, gerçeğini aratmadı! Videoyu izleyenler gülme krizine girdi: İşte 6'lı masanın son hali...
Vatandaşlar 6'lı masaya soyundu, gerçeğini aratmadı! Videoyu izleyenler gülme krizine girdi: İşte 6'lı masanın son hali...
Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi kısa sürdü
Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi kısa sürdü
Tanju Özcan'dan gündemi sarsan açıklama! "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil"
Tanju Özcan'dan gündemi sarsan açıklama! "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil"
"Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım" demişti! Yaşar Okuyan, Akşener'e meydan okudu: Seninle milletin önünde hesaplaşacağım
"Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım" demişti! Yaşar Okuyan, Akşener'e meydan okudu: Seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Son Haberler
AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
Pakistan’ın eski Başbakanı Khan’a yayın yasağı: Polis gözaltına almak için evine gitti
Pakistan’ın eski Başbakanı Khan’a yayın yasağı: Polis gözaltına almak için evine gitti
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Filiz Uçan Savaş’ın biyografisi
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Filiz Uçan Savaş’ın biyografisi
Nevşehir'de korkutan kaza! Freni patlayan kamyon araçlara çarptı: Yaralılar var
Nevşehir'de korkutan kaza! Freni patlayan kamyon araçlara çarptı: Yaralılar var
Nevşehir'de korkutan kaza! Freni patlayan kamyon araçlara çarptı: Yaralılar var
Nevşehir'de korkutan kaza! Freni patlayan kamyon araçlara çarptı: Yaralılar var
CHP'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, İYİ Parti'den istifa etmesi istendi
CHP'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, İYİ Parti'den istifa etmesi istendi
Çok Okunanlar
CHP'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, İYİ Parti'den istifa etmesi istendi
CHP'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, İYİ Parti'den istifa etmesi istendi
Gazeteci Mine Özbek kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Mine Özbek'in biyografisi
Gazeteci Mine Özbek kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Mine Özbek'in biyografisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması geldi!
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması geldi!
Hakkari'de operasyon! 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Hakkari'de operasyon! 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı
Meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı
Yorumlananlar
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"