AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

AFAD’da yapılan toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve bazı bakan yardımcıları katıldı. Toplantıda bölgede yapılan çalışmalar ve mevcut bilgiler sunuldu ve bakanlıkların verdikleri hizmetler değerlendirildi.

BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Toplantıda; tahliye, barınma, beslenme, hasarlı konutlar, ödenek ve destekler konuları görüşüldü. Yeniden inşa süreci ve bölgede sanayi bölgeleri ve sitelerinin yeniden faaliyete girmesi için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.