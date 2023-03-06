Hatay İskenderun'da deprem sonrası deniz taştı.

Hatay İskenderun'da gece saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası deniz taştı.

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Hatay İskenderun'da deprem sonrası deniz taştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde4.5 büyüklüğünde deprem sonrası deniz taştı. Taşan deniz halkı tedirgin etti. Sokak aralarına kadar giren deniz suyu deprem sonrasında da yerin çökmesi sonrası deniz taşmasının kolaylaştırıldığı öğrenildi.

Hatay İskenderun'da deprem sonrası deniz taştı.

İskenderun Kaymakamlığı; "Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Hatay'da yaşanan deniz taşması sonrası deprem bölgesi için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı.

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