Ağacı önce ikiye böldü sonra 10 metre öteye taşıdı! Depremin yıkıcı etkisi bir kez daha korkuttu! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 11 ilde ağır hasarlar meydana geldi ve bölgenin demografik yapısı büyük ölçüde değişti. Hatay'dan geçen fay hattı bölge halkına ve doğaya büyük oranda zarar verdi. Bir ağacın kırılan fay hattı nedeniyle ortadan ikiye ayrılması herkesi hayrete düşürdü.