Ağacı önce ikiye böldü sonra 10 metre öteye taşıdı! Depremin yıkıcı etkisi bir kez daha korkuttu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremler sonrası 11 ilde ağır hasarlar yaşanmış 46 binden fazla kişi ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan depremler sonrası bölgede artçıların devam etmesi sonrası vatandaşlar binalara girememiş çadır kentlerde yaşamaya başlamışlardı. Büyük yıkımların yaşandığı Hatay'da ise binlerce binanın yanı sıra bölgenin doğal yapısında büyük ölçüde hasarlar meydana geldi. Yerin 50 metre çökmesi sonucu İskenderun da da su baskınları görülmeye başlandı.
ÖNCE İKİYE BÖLDÜ SONRA YERİNDEN KALDIRDI
Dağları yerinden oynatan deprem sonrası Hatay Samandağ'dan geçen bir fay hattı depremde kırılması sonrası ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı. Fay, bir bahçede bulunan zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek, ağacın parçalarını yerinden oynatarak uzağa taşıdı. Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.