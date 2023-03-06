Depremde öldü sanılıp morga götürülen bebeğin hayatını kebapçı kurtardı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan kebapçı Ahmet Vurgun enkazdan çıkarılan cansız bedenleri morga getirdiği esnada bir bebeğin parmaklarını hareket ettiğini gördü. Bebeğin yaşadığını fark eden kebap ustası bebeğin hayatını kurtardı.

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Depremde öldü sanılıp morga götürülen bebeğin hayatını kebapçı kurtardı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 11 ilde büyük yıkımlar yaşanmış ve Hatay'da büyük hasar almıştı. Depremin ilk gününde İskenderun'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan kebap ustası Ahmet Vurgun, enkazlardan çıkardıkları cenazeleri morga getirdiği esnada hayretler içinde bırakan bir görüntü ile karşılaştı. Morga öldüğü sanılarak getirilen çocuklardan birinin parmağını kıpırdattığını fark eden Vurgun, çocuğun yanına giderek kontrol ettiğinde ağzından köpük geldiğini gördü. Bunun üzerine küçük çocuk sağlık görevlilerine teslim edildi ve tedavi altına alındı.


PARMAĞINI OYNATTIĞINI GÖRDÜM"

Ahmet Vurgun, o olayı bir daha unutamayacağını dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı. Hatay'da kebapçılık yapan Vurgun, “6 Şubat sabahı depremden canımızı kurtardık ve gönüllü olarak enkaz altındaki cesetlere yardım ettik, yaralıları kurtarmaya çalıştık. Cesetleri çıkardık arabaya koyduk, hastaneye getirdik. Tabii o an mahşer, her taraf yaralı, ceset. Doktorlar baktı, 'Cesetleri morga götürebilirsiniz' dedi. İki arkadaş morga getirdik. Duygulandım biraz. Biraz değil bir hayli duygulandım. Sonra bir görüntü alayım dedim. Görüntü alırken yıkama taşının üzerindeki bebekleri fark ettim. Onları çekmeye yönelirken, 10-15 tane bebeğin içinde üstü örtülmüş, sadece elleri dışarıda, parmağının oynadığını hissettim çocuğun. Parmağını o şekilde oynatıyordu. O esnada yüzünü açtım, ağzından köpük çıkıyordu, ölmemişti. Yaşıyor diye kucağıma alıp acile götürdüm. Acilin doktoruna teslim ettim, çocuğa doktorlarımız yardım etti. Hemen müdahale edildi. Oksijen falan verilince çocuğun karnı oynamaya başladı. Ama ailesinin de öldüğünü duydum, hepsi morgun içindeymiş. Benim duyduğum kadarıyla sadece o çocuk sağ. Bunu yaşadık, beni en duygulandıran şeydi. Kız çocuğuydu. Daha sonra ben sordum, yaşıyor dediler fakat kayıt alınmadığı, isim bulunmadığından dolayı nereye gitti, çok uğraştım ama bulamadım” dedi.


Depremde öldü sanılıp morga götürülen bebeğin hayatını kebapçı kurtardı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı!
SEVİNCİ KAMERALARA YANSIDI

Ahmet Vurgun'un cep telefonuyla çektiği görüntüde, çocuğun parmağını oynattığını gördükten sonra, “Yaşıyor, vallahi yaşıyor” dediği, daha sonra içerideki diğer vatandaşların da, “Hareket var, yaşıyor” diyerek sevinç çığlıkları attığı görülüyor.

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