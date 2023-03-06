Deprem gecesi ağlayarak uyandı ailesini kurtardı! 6 günlük bebek anne ve babasının hayatını kurtardı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası trajik hikayelerde ortaya çıkmaya başladı. Hatay'da bir aile 6 gün önce dünyaya gelen bebeğinin ağlama sesiyle uyanarak hayatta kaldıklarını belirtti. Baba Ali Tekkalan yaşadıkları korku dolu dakikaları bakın nasıl anlattı.

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Deprem gecesi ağlayarak uyandı ailesini kurtardı! 6 günlük bebek anne ve babasının hayatını kurtardı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gece saatlerinde meydana gelen ilk 26 yaşındaki esnaf Ali Tekkalan ailesiyle birlikte Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşıyordu. Aile depreme 10 katlı bir apartmanda, 6 gün önce doğan bebeğinin ağlaması nedeniyle ayakta yakalandı.

DEPREM ANINDA YAŞADKILARINI BİR BİR ANLATTI

Tekkalan'ın, deprem günü saat 04.00'de bebeği sürekli ağlamaya başladı. Eşiyle birlikte bebeğin hava alması için mutfağa doğru hareketlenen çift, depremin gelmesiyle birlikte ileri geri savrulmaya başladı. Tekkalan çifti, depremin sonuna doğru kendilerini sırt üstü dış kapının önünde buldu. Ailesi için soğukkanlı olması gerektiğini düşünen Tekkalan, komşularının yangın merdivenini kullanmasını istedi. Genç çift de yıkıntılar arasındaki yangın merdiveninden kendilerini dışarı attı. Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı binada, odaların içindeki tüm duvarlar yıkılmasına rağmen şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Ağır hasar alan bina ise kullanılamayacak hale geldi. Ailesini Antalya'ya akrabalarının yanına gönderen Ali Tekkalan, tehlikeli de olsa yıkıntılar arasındaki eşyalarını, taşıma firması aracılığıyla kurtarmayı başardı. Tekkalan, enkaz yığını içindeki evinde yaşadığı korku dolu anlatı anlattı.

Deprem gecesi ağlayarak uyandı ailesini kurtardı! 6 günlük bebek anne ve babasının hayatını kurtardı!

BEBEĞİ HAYATLARINI KURTARDI

Ağlayan bebeğine serin hava aldırmak için mutfağa doğru hareketlendiğini ve o anda depreme yakalandıklarını anlatan Tekkalan, “Olduğumuz yerde kaldık sürekli ileri geri yaptık, adım dahi atamadık. Deprem sonuna doğru bizi kaldırdı yere vurdu. Eşim, ben ve çocuğum üçümüz kapının girişine sırt üstü düştük. Ayağa kalkıp yangın merdivenine doğru hareket ettik. Soğukkanlı şekilde kaldım ve tüm komşularıma inmek için yangın merdivenini kullanmalarını tercih ettim. Yangın merdiveninin küçük ve eşyaların olması nedeniyle insanlar birbirlerinin üzere basarak çıktı” dedi.
Tekkalan, 10 katlı ve yaklaşık 50 kişinin yaşadığı apartmanda hayatını kaybeden olmadığını bildirdi.

Deprem gecesi ağlayarak uyandı ailesini kurtardı! 6 günlük bebek anne ve babasının hayatını kurtardı!

"BEBEĞİM İYİ Kİ AĞLADI"

Baba Tekkalan “Duvarlar patladı, kolonlar yıkılmasına rağmen bina görevini yaptı. Sağ şekilde çıktık. Eşimi ve bebeğimi Antalya'ya gönderdim. Bebeğim o gece ağlamayıp, bizi rahat uyutsaydı, duvarların altında kalacaktık belki. Ama çok şükür o gece bebeğimiz iyi ki ağladı. Gece o saatte ağladı bizi uyandırdı ve depreme ayakta yakalandık” diye konuştu. Ağır hasarlı evlerinden eşyalarının bir kısmını kurtarabilen baba Tekkalan Konya'ya yerleşeceklerini ifade etti.

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