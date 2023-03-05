Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyona arkadan çarptı: Ölüler ve yaralılar var

Balıkesir'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyona arkadan çarptı: Ölüler ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Bekir Ş. (37) idaresindeki 10 AEM 682 plakalı otomobil, Balikesir-Manisa kara yolunun Çanakçı mevkiinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Yaşar A. yönetimindeki 09 AHC 579 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Hatice Taş (49), Hasibe Şevik (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

Otomobildeki Yiğit Selim Ceylan (46), Mehmet Şevik (8), Sevgi Şahan (40), Miray Şevik (2), Ebrar Tenekeci (17) ve sürücü Bekir Ş. de yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını yitiren Hasibe Şevik ve Hatice Taş'ın cenazeleri de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

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