Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?

Son günlerde bazı Televizyonlardan bir çok çalışanın vedasını izliyoruz son olarak ta Habertürk Televizyonunun başarılı moderatörü Afşin Yurdakul kanaldan ayrıldığını açıkladı. İşte Afşin Yurdakul Habertürk'ten neden ayrıldı? Afşin Yurdakul hangi kanala gidecek? Gibi soruların cevapları haberimiz içerisinde yer alıyor.

AFŞİN YURDAKUL HABERTÜRK'TEN NEDEN AYRILDI?

Afşin Yurdakul, Habertürk TV’deki son yayınında duygusal bir veda konuşması yaptı. “Gazetecilik büyük bir baskı altında” diyen Yurdakul, “Demokrasi ve ifade özgürlüğü olmadan yaşayamaz” ifadelerini kullandı. Uzun yıllar Habertürk TV’de çalışan deneyimli sunucunun, kanala veda ettiği sözler şöyle:

"Bugün bu ekranda son yayın... 10 yıl, çok uzun bir süre. Bu ekrandayken hep krizlerle boğuştuk diyebilirim. Tüm birimlerde omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarıma ve izleyicilere teşekkür ediyorum. Bu kısım belki en duygulu olanı olacak, beni hep 'Dünyada en iyisi neredeyse git öğren evladım sonra gel ülkende hizmet et' diye yetiştiren rahmetli anneme ve canım babama teşekkür ediyorum. Bu meslek büyük bir kıskaçta; demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan, ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan nefes alamaz. Nefes aldırmak hepimizin görevi. Dünyanın bu kritik zamanında ülkeme de hakkıyla demokrasi, adalet, refah, ferahlık diliyorum. Türkiye'nin bütün renkleri, bütün renklerine emanet olsun. Allah'a ısmarladık." dedi

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HABERTÜRK'TEN AÇIKLAMA!

Sunucu Afşin Yurdakul, canlı yayında yaptığı açıklamayla HaberTürk'ten ayrıldığını duyurdu. Kanal ise Yurdakul'un evlenip ABD'ye taşındığını belirtti

Başarılı sunucunun evlilik nedeniyle istifa ettiği ve eşi ile beraber ABD'de yaşayacağı belirtildi.

AFŞİN YURDAKUL HANGİ KANALA GİDECEK?

Afşin Yurdakul Habertürk kanalından ayrıldıktan hemen sonra hakkında en çok sorulan soru Afşin Yurdakul hangi kanala gidecek? Sorusu oldu, bu soruya şaun için net bir cevap vermek mümkün değil. Yurdakul henüz hangi kuruluşa dahil olacağını açıklamadı. Edinilen bilgilere göre başarılı sunucunun ABD'de Habertürk'ün temsilcisi olacağı söyleniyor.

AFŞİN YURDAKUL KİMİNLE EVLENDİ?

982 doğumlu olan Afşin Yurdakul, 2023 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

2023 Ağustos ayında Şikago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ufuk Akçiğit ile evlendi. Afşin Yurdakul, 2023 Eylül ayında medyadaki kariyerini sonlandırarak ABD'ye yerleşti.

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