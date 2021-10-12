Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! "Normal şekilde kullanıyordum"

Türkiye'nin dün yüreğini yakan kaza, İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana gelen gelmişti. A.Ş. (53) hakimiyetindeki 03 UU 567 plakalı öğrencileri taşıyan minibüs, dün sabah saatlerinde devrilmişti. Kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetti, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş, ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Jandarma'daki işlemleri tamamlanan A.Ş. daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edildi. Burada sulh ceza hakimliğinde yargılanan A.Ş. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

AŞIRI HIZ İDDİASINI YALANLADI

Öte yandan adliye çıkışında gazetecilerin "aracı aşırı hızlı kullandığınız iddiası var" şeklindeki ifadesi üzerine A.Ş, "Yok, arabayı normal şekilde kullanıyordum." cevabını verdi.

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