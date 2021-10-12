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  3. Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! "Normal şekilde kullanıyordum"

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! "Normal şekilde kullanıyordum"

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada, araç sürücüsü A.Ş, çıkarıldığı mahkeme tarafından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! "Normal şekilde kullanıyordum"

Türkiye'nin dün yüreğini yakan kaza, İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana gelen gelmişti. A.Ş. (53) hakimiyetindeki 03 UU 567 plakalı öğrencileri taşıyan minibüs, dün sabah saatlerinde devrilmişti. Kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetti, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Son dakika | Afyon İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş, ise  jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Jandarma'daki işlemleri tamamlanan A.Ş. daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edildi. Burada sulh ceza hakimliğinde yargılanan A.Ş.  "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordum

AŞIRI HIZ İDDİASINI YALANLADI

Öte yandan adliye çıkışında gazetecilerin "aracı aşırı hızlı kullandığınız iddiası var" şeklindeki ifadesi üzerine A.Ş, "Yok, arabayı normal şekilde kullanıyordum." cevabını verdi.

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordum

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordumAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordumAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordumAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordumAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordumAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordumAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordumAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordumAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordumAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordumAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordumAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordumAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı! Normal şekilde kullanıyordum

{TITLE_STRIP}Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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