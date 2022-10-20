Afyonkarahisar'da korkutan kaza! İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpışıp şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza Afyonkarahisar- Ankara karayolunda sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İşçileri taşıyan, plakası ve sürücüsünün adı bilinmeyen minibüs, bir otomobil ile çarpıştı.
MİNİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU
Kazada otomobil refüje çıkarken, minibüs ise şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri kazada yaralanan 10 kişiye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.