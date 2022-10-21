Tır parkında feci ölüm! Park halindeki tırın freni boşalınca iki tır arasında sıkışarak hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tır şoförü, tır parkında iki tır arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News

Feci kaza Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. İddia edilene göre Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan bir tır parkında, park halinde bulunan ve freni boşalan bir tır, o sırada park alanında yaya olarak dolaşan E.K.'ye çarptı. Tırın çarpması sonucu savrulan E.K. bir başka tırın olduğu yere savrularak iki tır arasında sıkıştı.

Tır parkında feci ölüm! Park halindeki tırın freni boşalınca iki tır arasında sıkışarak hayatını kaybetti!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sıkışmanın etkisiyle E.K. ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan ve kaza anına şahit olan diğer vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Ölüm camide geldi! Namaz kılarken fenalaşan adam hayatını kaybetti!
Ölüm camide geldi! Namaz kılarken fenalaşan adam hayatını kaybetti!
Çorum Sungurlu'da korkutan kaza! İlkokul öğrencilerini taşıyan servis dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var
Çorum Sungurlu'da korkutan kaza! İlkokul öğrencilerini taşıyan servis dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da korkutan kaza! İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpışıp şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da korkutan kaza! İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpışıp şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ölüm camide geldi! Namaz kılarken fenalaşan adam hayatını kaybetti!
Ölüm camide geldi! Namaz kılarken fenalaşan adam hayatını kaybetti!
Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
THY uçağında hareketli anlar! Yolcu taşkınlık çıkarınca pilot çareyi polis çağırmakta buldu!
THY uçağında hareketli anlar! Yolcu taşkınlık çıkarınca pilot çareyi polis çağırmakta buldu!
FETÖ elebaşını ziyaret etmişti! Örgüt üyesi eski futbolcu Zafer Biryol İstanbul'da yakalandı
FETÖ elebaşını ziyaret etmişti! Örgüt üyesi eski futbolcu Zafer Biryol İstanbul'da yakalandı
Son Haberler
Tır parkında feci ölüm! Park halindeki tırın freni boşalınca iki tır arasında sıkışarak hayatını kaybetti!
Tır parkında feci ölüm! Park halindeki tırın freni boşalınca iki tır arasında sıkışarak hayatını kaybetti!
Ölümden dönen yaralı genç ile selfie çekti! O anları görenler hayret etti!
Ölümden dönen yaralı genç ile selfie çekti! O anları görenler hayret etti!
21 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Dikkat, hava buz kesiyor! Bugün sis, fırtına, yağmur için tedbirli olmakta fayda var!
21 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Dikkat, hava buz kesiyor! Bugün sis, fırtına, yağmur için tedbirli olmakta fayda var!
Hürcan isminin anlamı nedir, Hürcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hürcan isminin anlamı nedir, Hürcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sera Kadıgil'in tepki çeken sözleri nedeniyle RTÜK'ten Tele1 kanalına 3 gün yayın yasağı!
Sera Kadıgil'in tepki çeken sözleri nedeniyle RTÜK'ten Tele1 kanalına 3 gün yayın yasağı!
Son dakika | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
Son dakika | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
Çok Okunanlar
21 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Dikkat, hava buz kesiyor! Bugün sis, fırtına, yağmur için tedbirli olmakta fayda var!
21 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Dikkat, hava buz kesiyor! Bugün sis, fırtına, yağmur için tedbirli olmakta fayda var!
Ölümden dönen yaralı genç ile selfie çekti! O anları görenler hayret etti!
Ölümden dönen yaralı genç ile selfie çekti! O anları görenler hayret etti!
Mahter isminin anlamı nedir, Mahter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahter isminin anlamı nedir, Mahter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rasime isminin anlamı nedir, Rasime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rasime isminin anlamı nedir, Rasime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
AVM'de feci ölüm! 46 yaşındaki kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti!
AVM'de feci ölüm! 46 yaşındaki kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti!
Poyraz engelini atlatan balıkçıların başı bu kez akla hiç gelmeyecek bir şey dertte! Ağlarını yırtıp tutukları balıkları yiyorlar!
Poyraz engelini atlatan balıkçıların başı bu kez akla hiç gelmeyecek bir şey dertte! Ağlarını yırtıp tutukları balıkları yiyorlar!
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!