Tır parkında feci ölüm! Park halindeki tırın freni boşalınca iki tır arasında sıkışarak hayatını kaybetti!

Feci kaza Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. İddia edilene göre Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan bir tır parkında, park halinde bulunan ve freni boşalan bir tır, o sırada park alanında yaya olarak dolaşan E.K.'ye çarptı. Tırın çarpması sonucu savrulan E.K. bir başka tırın olduğu yere savrularak iki tır arasında sıkıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sıkışmanın etkisiyle E.K. ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan ve kaza anına şahit olan diğer vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.