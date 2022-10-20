Çorum Sungurlu'da korkutan kaza! İlkokul öğrencilerini taşıyan servis dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacı Osman köyü yakınlarında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan H.L. yönetimindeki 19 S 6048 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp dere yatağına yuvarlandı.

ÖĞRENCİLER YARALANDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 ilkokul öğrencisi ve araç sürücüsü H.L. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu ve hafif yaralandıkları belirtildi.

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Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.