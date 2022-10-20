Çorum Sungurlu'da korkutan kaza! İlkokul öğrencilerini taşıyan servis dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı dere yatağına yuvarlandı. Kazada araçta bulunan ilkokul öğrencisi 15'i çocuk 16 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Çorum Sungurlu'da korkutan kaza! İlkokul öğrencilerini taşıyan servis dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacı Osman köyü yakınlarında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan H.L. yönetimindeki 19 S 6048 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp dere yatağına yuvarlandı.

ÖĞRENCİLER YARALANDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 ilkokul öğrencisi ve araç sürücüsü H.L. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu ve hafif yaralandıkları belirtildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TBMM'de Türk Tabipleri Birliği gerginliği! MHP'li Levent Bülbül, HDP'li Beştaş ile tartıştı
TBMM'de Türk Tabipleri Birliği gerginliği! MHP'li Levent Bülbül, HDP'li Beştaş ile tartıştı
Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Pazarcık ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem
Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Pazarcık ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem
Azerbaycan'da korkutan olay! Binali Yıldırım'ın içinde olduğu araç kaza yaptı
Azerbaycan'da korkutan olay! Binali Yıldırım'ın içinde olduğu araç kaza yaptı
Meteoroloji'den üzen haber! Zirai don uyarısı çiftçileri tedirgin etti
Meteoroloji'den üzen haber! Zirai don uyarısı çiftçileri tedirgin etti
Son Haberler
Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2022 Perşembe | Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2022 Perşembe | Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Çorum Sungurlu'da korkutan kaza! İlkokul öğrencilerini taşıyan servis dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var
Çorum Sungurlu'da korkutan kaza! İlkokul öğrencilerini taşıyan servis dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Pendik Kulüpler Birliğini ziyaret etti!
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Pendik Kulüpler Birliğini ziyaret etti!
Bakan Varank, yerli otomobil TOGG'un yerlilik oranını açıkladı, fiyatı için C segmentini işaret etti
Bakan Varank, yerli otomobil TOGG'un yerlilik oranını açıkladı, fiyatı için C segmentini işaret etti
Bakan Varank, yerli otomobil TOGG'un yerlilik oranını açıkladı, fiyatı için C segmentini işaret etti
Bakan Varank, yerli otomobil TOGG'un yerlilik oranını açıkladı, fiyatı için C segmentini işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu: "Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu: "Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
Azerbaycan'da korkutan olay! Binali Yıldırım'ın içinde olduğu araç kaza yaptı
Azerbaycan'da korkutan olay! Binali Yıldırım'ın içinde olduğu araç kaza yaptı
Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Z kuşağına soruldu! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Sonuçlar bir hayli şaşırtıcı!
Z kuşağına soruldu! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Sonuçlar bir hayli şaşırtıcı!
CHP'li Tanju Özcan'dan ipleri yay gibi gerecek açıklama! "Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi için boş bir gezi"
CHP'li Tanju Özcan'dan ipleri yay gibi gerecek açıklama! "Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi için boş bir gezi"
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!