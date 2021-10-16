Ağcı ne demek, TDK'ya göre Ağcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağcı ne demek? Ağcı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağcı kelimesi. Peki ağcı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağcı nedir, ağcı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞCI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağcı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağcı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağ ile balık tutarak geçinen kimse

