Kümültü ne demek, TDK'ya göre Kümültü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ağcı ne demek, TDK'ya göre Ağcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ortoklazlı ne demek, TDK'ya göre Ortoklazlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Antikor ne demek, TDK'ya göre Antikor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Zağanos ne demek, TDK'ya göre Zağanos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Olimpia Milano 75 - 71 Anadolu Efes EuroLeague maç sonucuMetroda kitap okuduğu için aşağılanmıştı! Ali Uçar, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştıKim Milyoner Olmak İster Ali Uçar kimdir? | Metroda neden aşağılanmıştı? | Ali Uçar kitaplarıKomplo Teorisi ne demek, TDK'ya göre Komplo Teorisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil 24 il için flaş uyarı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Ağcı ne demek, TDK'ya göre Ağcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağcı ne demek, TDK'ya göre Ağcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağcı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağcı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağcı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağcı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağcı ne demek, TDK'ya göre Ağcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağcı ne demek? Ağcı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağcı kelimesi. Peki ağcı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağcı nedir, ağcı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AĞCI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağcı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağcı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağ ile balık tutarak geçinen kimse

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT