Ağılına girdiler diye öldürmüştü! İşte o çoban konuştu: ''Beni dövecekler sandım, ateş ettim.''

Ağılda çobanlık yapan L.K., iddiaya göre hırsız sandığı Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'a yanındaki otomatik av tüfeğiyle ateş açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'ın öldüğü belirlendi. Kara ve Karaduman'ın cenazeleri, nöbetçi savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. L.K. ise suç aleti tüfekle birlikte jandarmaya teslim oldu.

ÇOBAN KONUŞTU: ''BENİ DÖVECEKLER SANDIM.''

Gözaltına alınan L.K. savcıya verdiği ifadesinde, "Kaldığım yerin camına, kapıya vuruyorlardı. Beni dövmeye geldiklerini sandım. Zarar vermelerinden korktuğum için art arda ateş ettim" dedi.

DAYI İLE YEĞEN BÜTÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Yaşamını yitiren Emrah Kara ile yeğeni Eflatun Karaduman'ın cenazeleri, bugün Altıkapı köyünde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazı ardından köy mezarlığında toprağa verilecek. Yaşamını yitiren Emrah Kara'nın evli, Eflatun Karaduman'ın ise bekar olduğu belirtildi. L.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.