Ağrı'daki sahurun fiyatı için ortalığı yıkmışlardı! İYİ Parti Gençlik Kollarının iftar menüsü dudak uçuklattı: Kişi başı 440 TL

AK Parti Gençlik Kolları'nın Ağrı'da düzenlediği sahur programını sosyal medyada çokça konuşulup gündemde tutulmaya devam ederken İYİ Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği iftar programının fiyatını duyanlar ise üç maymunu oynamaya başladı.

AKŞENER, GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençlik Kolları İl Başkanları ile Ankara Bilkent Otel'de ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra ise gençlik kolları başkanlarıyla Akşener, iftar programında bir araya geldi.

FİYATI GÖRENLER ŞAŞIRDI

İftarın fiyatı ise sosyal medyanın gündemindeydi. Bilkent Otel'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kişi başı iftar menüsünün fiyatının 440 TL olduğu görüldü.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yazar Zeki Bahçe," İP Gençlik Kollarının Bilkent Otel’de düzenlediği iftar. Kişi başı iftar menü fiyatı 440 TL. Ağrı'da AK Partili gençlerin kişi başı 30 TL'lik kahvaltısını diline dolayanlar, dilinizi mi yuttunuz niye sesiniz çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

İP Gençlik Kollarının Bilkent Otel’de düzenlediği iftar.



Kişi başı iftar menü fiyatı 440 TL.



Ağrı'da AK Partili gençlerin kişi başı 30 TL'lik kahvaltısını diline dolayanlar, dilinizi mi yuttunuz niye sesiniz çıkmıyor. pic.twitter.com/WXwFqRvmXu — Zeki Bahçe (@zekibahce) April 11, 2022

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