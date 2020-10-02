Ahmet Ağaoğlu'ndan maç sonu transfer açıklaması

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Fırat Aydınus, neler olup bitti göremedi. Penaltı pozisyonu çok garip. Televizyondan tekrarını gördük. Bilemiyorum... Bu puan kayıpları hoş değil. Penaltı pozisyonu öncesi bariz bir elle oynama var" diyen Ahmet Ağaoğlu, "Herkesin gördüğü şeyi bana sormayın. Bunu söylediğimde arka arkaya sportmenlik dışı açıklamalar diye 75 gün, 175 gün, 375 gün, çok ciddi boyutlarda para cezası... Herkesin gördüğü şeyler. MHK'nın en iyi şekilde yorumlaması gerekiyor. Onların yorumlaması lazım. Herkesin gözü önündeki bir olay. Üst üste yapıldığında herkesin canını yakıyor. Fazla medya gücü olmayan takımlar var, o şekilde canı yanan takımlar var. bunu ülke olarak toparlamamız lazım" dedi.

Trabzonspor'un iyi futbol oynadığını ifade eden Ahmet Ağaoğlu, tepkisini "Bir sistem değişikliği var. Her şeye rağmen topu iyi kullanan, bu maçta daha 1. dakikada gol pozisyonu yakalayan bir Trabzonspor vardı. Milli takım arasaında yapacağımız çalışmalarla önce kendi hatalarımızı izole edeceğiz. Hata yapan insanların da şapkalarını bir kez daha önlerine koymalarını umut ediyorum. Sadece umut ediyorum. Artık sonuna gelindi. Biz söylemekten bıktık, ardı arkası gelmiyor. Anlam verebildiğimiz şeyler de değil" diyerek gösterdi.

Ağaoğlu, transferin sorulması üzerine "Şu anda bir forvet transferini gerçekleştirmek üzereyiz. İşler yolunda giderse bizim istediğimiz şartları kabul ederlese önümüzde 36 saat içinde bir stoper alacağız. Kadrodaki yabancı oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle kadrodan bir isimle vedalaşıp tekrar bir kişi de alabiliriz.

Gerçekleştirmek üzere oluğumuz bir transferle alakalı medyada speküle olmasının ardından o transferde çok sorunlar yaşadık. İmza atılmadan önce ismi speküle edilen oyuncuyla alakalı olarak kulübümüz çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. İsim vermek mümkün değil. Bırakın gerçekleştiğinde söyleyelim. 36 günde kim gelmiş 36 günde kim gelecek konusu var" dedi.

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