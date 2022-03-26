Barcelona 88– 67 Fenerbahçe Beko | Maç sonucuMüzik dünyasının acı kaybı! Taylor Hawkins otel odasında ölü bulunduSon dakika | AFAD duyurdu! Kayseri Yahyalı'da maden ocağında göçük: 2 vatandaş altında kaldıSurvivor Elif’den şok eden karar! Ada hayatına daha fazla dayanamadı26 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıÜnlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf 'Bu kadar da olmaz' dedirtti: Kocamın kız kardeşiyle ile ilişkim var, oğlum gördü tehdit ediyor"Ahmet Hakan, 6 partinin buluşmasını tiye aldı: " Teyzelerin altın gününe benzemeye başladı"İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çeken Pakistanlı mülteci tepki çekti! "Bu çirkinliğin gündem olması için neler yapmalıyız?"O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den karla karışık yağmur, kar yağışı ve sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumuGünlük burç yorumları 26 Mart 2022 Cumartesi | Yengeç altından kalkamayacağın işlere bulaşma, Başak sevdiğine sahip çık!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Ahmet Hakan, 6 partinin buluşmasını tiye aldı: " Teyzelerin altın gününe benzemeye başladı"

Ahmet Hakan, 6 partinin buluşmasını tiye aldı: " Teyzelerin altın gününe benzemeye başladı"

Muhalefet partilerinin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bir araya geleceği buluşma için değerlendirme yapan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan," Biraz teyzelerin altın gününe benzemeye başladı bu buluşmalar." dedi.

Ahmet Hakan, 6 partinin buluşmasını tiye aldı: " Teyzelerin altın gününe benzemeye başladı"

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi çalışması için 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ali Babacan'ın ev sahipliğinde yeniden bir araya gelecek.

Ahmet Hakan, 6 partinin buluşmasını tiye aldı: Teyzelerin altın gününe benzemeye başladı

GÖRÜŞME YARIN

Söz konusu görüşme, tartışmaları ve belirsizlikleri beraberinde getiren Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metninin kamuoyuna tanıtıldığı Bilkent Otel’de 27 Mart Pazar günü yapılacak. Görüşmenin saat 19.00’da başlayacağı belirtildi.

Ahmet Hakan, 6 partinin buluşmasını tiye aldı: Teyzelerin altın gününe benzemeye başladı

"İKİNCİ KEZ BULUŞACAKLARMIŞ"

Altı liderin yeniden buluşacak olmasını kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Ahmet Hakan şunları yazdı:

"KILIÇDAROĞLU, Akşener, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Gültekin...

İkinci kez buluşacaklarmış.

Biraz teyzelerin altın gününe benzemeye başladı bu buluşmalar."

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

Ahmet Hakan, 6 partinin buluşmasını tiye aldı: Teyzelerin altın gününe benzemeye başladı

{TITLE_STRIP}Ahmet Hakan, muhalefetin parlamenter sistem törenini böyle gördü: Davutoğlu ve Babacan boşa kostaklanmıyormuş

{TITLE_STRIP}"Önce kardeş, sonra keşmekeş" Parlamenter sistemi konuşup, kavgaya tutuştular! Kamera önünde can ciğer olan 6 muhalefet partisi, çıkışta birbirine girdi!

{TITLE_STRIP}AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'den muhalefete Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem tepkisi: Son sözü doğrudan millet mi söyleyecek?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT