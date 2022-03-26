Ahmet Hakan, 6 partinin buluşmasını tiye aldı: " Teyzelerin altın gününe benzemeye başladı"
Muhalefet partilerinin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bir araya geleceği buluşma için değerlendirme yapan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan," Biraz teyzelerin altın gününe benzemeye başladı bu buluşmalar." dedi.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi çalışması için 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ali Babacan'ın ev sahipliğinde yeniden bir araya gelecek.
GÖRÜŞME YARIN
Söz konusu görüşme, tartışmaları ve belirsizlikleri beraberinde getiren Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metninin kamuoyuna tanıtıldığı Bilkent Otel’de 27 Mart Pazar günü yapılacak. Görüşmenin saat 19.00’da başlayacağı belirtildi.
"İKİNCİ KEZ BULUŞACAKLARMIŞ"
Altı liderin yeniden buluşacak olmasını kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Ahmet Hakan şunları yazdı:
"KILIÇDAROĞLU, Akşener, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Gültekin...
İkinci kez buluşacaklarmış.
Biraz teyzelerin altın gününe benzemeye başladı bu buluşmalar."
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