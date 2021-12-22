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  3. Ahmet Hakan, İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ı yerden yere vurdu: Durmuş Yılmaz varken dış güce ihtiyaç yoktur

Ahmet Hakan, İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ı yerden yere vurdu: Durmuş Yılmaz varken dış güce ihtiyaç yoktur

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, döviz kurunda yaşanan düşüşle ilgili yaptığı yorumla tepkilerin odağında yer alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ı eleştirerek," 'Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır' diye öğüt veriyor. Bundan böyle dış güç falan aramayın sağda solda...Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yoktur." dedi.

Ahmet Hakan, İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ı yerden yere vurdu: Durmuş Yılmaz varken dış güce ihtiyaç yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamaları sonrası döviz kurlarında yaşanan düşüş hakkında yorum yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz,"  Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." ifadelerini kullanmış ve tepkilerin odağı olmuştu. Bu açıklamaları köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Durmuş Yılmaz hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Hakan, İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ı yerden yere vurdu: Durmuş Yılmaz varken dış güce ihtiyaç yoktur

"KREDİSİ VARDI GÖZÜMDE"

Durmuş Yılmaz'ı sevip takdir ettiğini dile getiren Hakan, " 'Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var' derdim. Yani bir kredisi vardı benim gözümde. Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu." dedi.

Ahmet Hakan, İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ı yerden yere vurdu: Durmuş Yılmaz varken dış güce ihtiyaç yoktur

"HİÇBİR SAYGIM KALMADI KENDİSİNE"

Yılmaz'ın döviz kurlarındaki düşüş hakkında yorum yaptığı güne değinen Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Ama önceki gece...

Yani doların düşüş trendine girdiği gece...

Çıktığı televizyon kanalında...

“Bu bir alım fırsatıdır” diyerek...

Bendeki bütün kredisini tüketti Durmuş Yılmaz, hiçbir saygım kalmadı kendisine.

Düşünün:

Eski bir Merkez Bankası Başkanı...

Ahmet Hakan, İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ı yerden yere vurdu: Durmuş Yılmaz varken dış güce ihtiyaç yoktur

Milliyetçi bir partinin milletvekili...

Dolar satışının arttığı bir gecede millete...

“Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır” diye öğüt veriyor.

Muhalefet etmek ile memlekete düşmanlık etmek arasında bir fark vardır.

Durmuş Yılmaz, işte bu farkı yıkıp attı o gece.

Bundan böyle dış güç falan aramayın sağda solda...

Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yoktur."

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet.

{TITLE_STRIP}İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan tepki çeken dolar yorumu, düşüşten memnun kalmadı: Bu bir alım fırsatıdır

Ahmet Hakan, İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ı yerden yere vurdu: Durmuş Yılmaz varken dış güce ihtiyaç yoktur

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