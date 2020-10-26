Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erken yapılma durumu olmazsa 2023 yılında yapılması beklenirken, şimdiden Millet İttifakı kanadında çok sayıda ismin adaylığı zikredilmeye başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday göstermek istediği bilinirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de cumhurbaşkanı adayı olmak istediği biliniyor.

MİLLET İTTİFAKININ CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Bu iki adayın ismi kamuoyunda dillendirilirken Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan köşe yazısında dikkat çeken bir ismin Cumhurbaşkanlığı için adının geçtiğini anlattı. Ahmet Hakan, Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini iddia etti.

Ahmet Hakan köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"MİLLET ittifakının adayı kim olacak” diye kadim bir konumuz var.

Konu ne zaman açılsa...

Hemen herkes bir çırpıda Gül, Babacan, İmamoğlu, Yavaş, İnce, Akşener, Kesici gibi isimleri sıralayıveriyor.

İşittiğime göre...

Millet ittifakının adayı, bütün bu isimlerin dışında bir isim olabilirmiş.

Kimseye söylemeyin ve benden duymuş olmayın ama o isim...

HAŞİM KILIÇ imiş.

Sağda solda sürekli bu isim fısıldanmaya başlanmış durumda.

İsim fısıldandıktan sonra da şunlar söyleniyor:

Adı üzerinde ittifakın tüm parçaları anlaşabilirler, “geçiş dönemi cumhurbaşkanı” olabilir, siyasi angajmanının olmaması avantaj, Sezer gibi AYM’den gelmesi önemli...

Sonunda top dönüp dolaşıp Haşim Kılıç’a gelirse...

İlk sen yazmıştın dersiniz artık."

Haşim Kılıç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?