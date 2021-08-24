Ahmet Hakan'dan Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz'a eleştiri: Bu milletvekilliğinde ne var acaba? Şairleri bile nobranlaştırıyor

Türkiye AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz'ın Mersin'deki polis kontrol noktasında görevli polis memurları tarafından durdurulmasını konuşuyor. Yılmaz'ın polislere yönelik kullandığı ifadeler tepkilere neden olurken Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan yayımlanan köşe yazısında bu konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Trafik polisleriyle tartışan milletvekilleri görüntülerine maruz kalıyoruz son günlerde.

Görüntülerin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülerin sağa sola servis edilmesi, milletvekili arabalarını durdurmaya yönelik iştah...

Bunların tümünde sorunlar var, kabul.

Ama asıl sorun, milletvekilinin polise karşı takındığı tutumdaki kabalıkta.

Şöyle bir bakıyoruz duruma:

- Yaklaşım saygısız.

- Üslup hakaret içeriyor.

- Davranış kibirli ve aşağılayıcı.

Bu milletvekilliğinde ne var acaba?

Şairleri bile nobranlaştırıyor!"

ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler için özür diledi. Av. Zeynep Gül Yılmaz," Üzgünüm. Orada bir gün dahi bekletilsem kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum" diye konuştu.

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