Ahmet yenilmez kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi dizi ve filmlerde oynadı? oyuncu Ahmet Yenilmez'in biyografisi

Türk dizi oyuncularının önemli kişi ve karakterlerinden biri olan Ahmet Yenilmez dizi ve Filmlerdeki rolleri ile izleyicilerin dikkatini çekerek Ahmet yenilmez kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi dizi ve filmlerde oynadı? diye araştırmaya başladılar. İşte oyuncu Ahmet Yenilmez'in biyografisi.

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Ahmet yenilmez kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi dizi ve filmlerde oynadı? oyuncu Ahmet Yenilmez'in biyografisi 1

Türk dizileri son dönemde Türkiye'nin yanı sıra dünya da bir çok ülkede izlenen diziler arasında yerini aldı. Bunun en önemli sebebi dizi konuları çekim kalitesi ve de dizilerde oynayan oyuncuların üstün başarısı. Bu oyuncuların başındad da bir çok dizilerde yer alarak rolünü başarıyla oynayarak izleyicilerin taktir ve beğenisini toplamayı başaran oyuncu Ahmet Yenilmezdir. Başarılı oyuncuyu dizler ve filmlerde izleyen izleyiciler merak ederek Ahmet yenilmez kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi dizi ve filmlerde oynadı? diye araştırmaya başladılar. İşte oyuncu Ahmet Yenilmez'in biyografisi.

Ahmet yenilmez kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi dizi ve filmlerde oynadı? oyuncu Ahmet Yenilmez'in biyografisi 2

OYUNCU AHMET YENİLMEZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Ahmet Yenilmez tiyatrocu ve oyuncu. İlkokul, Ortaokul ve Lise tahsilini memleketi Ordu’da tamamlamıştır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur. 1985 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro kolunu kurmuştur. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Sahne Sanatçılarının Özlük Hakları konusu ile Yüksek Lisans tezini hazırlamıştır. konusunda yüksek lisans tezini hazırlamıştır.

OYUNCU AHMET YENİLMEZ NERELİDİR?

Ahmet Yenilmez aslen doğma büyüme Ordu’ludur. Ordu’nun Karaağaç Köyü nüfusuna kayıtlıdır.

OYUNCU AHMET YENİLMEZ KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ

Ahmet Yenilmez 55 yaşında ve 1.78 boyundadır. Doğum tarihi 20 Aralık 1966, burcu ise yay’dır.

Üniversite döneminde tiyatro ile ilgilenmeye başlamış ve bir çok tiyatro oyununda sahne almıştır. 1978’de Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Deneme Sahnesi bünyesinde profesyonel olarak tiyatro ile tanışmıştır. 1983’de Karadeniz Bölgesi tiyatro festivalinde Cevat Fehmi Başkut’un Ölen Hangisi isimli oyunu ile en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi olmuştur.

1987’de Hasret Sahnesi kadrosuna girmiş, Yusuf Yüzlüler adlı oyunu yazıp oynamış ve sahnelemiştir. 1992’de Kültür Bakanlığı bünyesinde “Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri, 1996’da Medeniyetinizden İstifa Ediyorum” oyunlarında sahneye çıkmıştır.

1996’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezinde Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı
1997’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muammer Karaca Tiyatrosu Müdürlüğü.
1998’de İstanbul Sarıyer Belediye Tiyatrosu Kuruluşu’nda yer almıştır.

1999 ve 2000 yıllarında kendi yazıp oynadığı Milenyum Eşiğinde Türkiye adlı tek kişilik oyunu sahnelemiştir. Usta oyuncu özellikle, 1998 senesinde rol aldığı Deli Yürek adlı dizi de Sabri karakteri ile büyük yankı uyandırmıştır. Ayrıca rol aldığı Ekmek teknesi adlı dizide Gamsız Celal karakteri de çok sevilmiştir. Dizi de ayrıca (Herodot Cevdet) Hasan Kaçan ve Savaş Dinçel, Şermin Hürmeriç, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Ekin Türkmen, Şafak Sezer ve Açelya Akkoyun gibi isimler de rol almıştır.

Usta oyuncu, Ankara’da kurucusu olduğu “Ahmet Yenilmez Sanat Merkezi” adı altında oyunculuk ve yazarlık atölyesinde genel sanat yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

3 Kasım 2002 tarihinde Kurucusu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu‘nun olduğu Büyük Birlik Partisi’nden İzmir ikinci bölge, birinci sıradan milletvekili adayı olmuştur. TRT ekranlarında yayınlana Kınalı Kuzular isimli dizinin yapımcılığını üstlenmiştir.

OYUNCU AHMET YENİLMEZ'İN YAZILARI

Ahmet Yenilmez yazar olarak kaleme aldığı konular ile de dikkat çekmektedir. gunes.com web sitesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca yenilmezsanatmerkezi.com.tr web sitesinde de yazmaktadır. Web site linkleri ile yazdığı yazılara ulaşabilirsiniz!
Ahmet Yenilmez

OYUNCU AHMET YENİLMEZ'İN KİTAPLARI

Güneşli Günler
Seyrü Sefer
Candiller (şiir albümü)

OYUNCU AHMET YENİLMEZ EVLİ Mİ, OĞLU KİM?

Ahmet Yenilmez evli ve 3 çocuk babasıdır. Eşi, ailesi ve özel hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Satuk Buğra Yenilmez isminde bir oğlu vardır.
Ahmet Yenilmez evlidir ve 3 çocuk babasıdır.

OYUNCU AHMET YENİLMEZ'İN OYNADIĞI DİZİLER

Ahmet Yenilmez en son ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman isimli dizi de Demirci Davut karakteri için kamera karşısına geçmiştir. Daha önce rol aldığı dizi ve projeler ise şu şekildedir.

Kuruluş Osman (Demirci Davut)
Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (Ahmet)
İrtibatı Koparmayalım (Usta) (TV Dizisi) 2013
Nizama Adanmış Ruhlar (Reis Aslan Çınar) 2013 – 2014
İnsan Aldandı (Ramazan) 2011
İhanet (Veysel) 2010
Hür Adam (Bekçi) (Sinema Filmi) 2010
Halil İbrahim Sofrası (Çaycı Kömür) 2010
Kız Kaçıran (Hüsnü) 2009
Kollama (Ejder) 2008
Girdap (Yakup (Ev Sahibi)) (Sinema Filmi) 2008
Dur Yolcu (Marangoz Ali) 2008
Sözün Bittiği Yer (Sinema Filmi) 2007
Kınalı Kuzular: Mehmet Akif Ersoy (Mehmet Akif) (TV Filmi) 2007
Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden ayırmayın (Yarbay İsmail) (TV Filmi) 2007
Fesupanallah (Kahraman) 2007
Eşref Saati (Turgay) 2007
Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan (Sırrı Başçavuş) (TV Filmi) 2006
The İmam (Hacı Feyzullah) (Sinema Filmi) 2005
Kaleiçi (Kasap Ali) 2005
Beşinci Boyut (Yasin) 2005
Acı Hayat (Hasan) 2005 – 2006
Kimsesiz Zaman Tasvirleri (TV Filmi) 2004
Aynalar 2004
Esir Şehrin İnsanları (Zekeriya) 2003
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Kemal) 2002
Ekmek Teknesi (Celal) 2002
Deli Yürek (Sabri) 1998
Sıcak Saatler (Çay Ocağı Sahibi) 1998
Karambol Kamil 1998
Aynalı Tahir (Cabbar) 1998

OYUNCU AHMET YENİLMEZ'İN SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Resmi twitter hesabı kullanıcı ismi @ahmetyenilmez ‘dir. Resmi instagram hesabı kullanıcı ismi @ahmetyenilmezofficial ‘dır. Ayrıca youtube video kanalı bulunmakta. Kanal ismi ise @ahmetyenilmez ‘dir. Şimdi ne yapıyor? sorusuna cevaben Kanalında genellikle köyü, memleketi, son dönemde neler yaptığı ile ilgili merak edilen video içerik paylaşımları yapmaktadır. Usta oyuncu öldü mü? soruları ile sık sık merak konusu, başarılı oyuncu en son 2021 yılında Kuruluş Osman dizisinde Demirci Davut karakterini canlandırmıştır.

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