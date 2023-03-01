Ahmet yenilmez kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi dizi ve filmlerde oynadı? oyuncu Ahmet Yenilmez'in biyografisi

OYUNCU AHMET YENİLMEZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Ahmet Yenilmez tiyatrocu ve oyuncu. İlkokul, Ortaokul ve Lise tahsilini memleketi Ordu’da tamamlamıştır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur. 1985 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro kolunu kurmuştur. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Sahne Sanatçılarının Özlük Hakları konusu ile Yüksek Lisans tezini hazırlamıştır. konusunda yüksek lisans tezini hazırlamıştır.

OYUNCU AHMET YENİLMEZ NERELİDİR?

Ahmet Yenilmez aslen doğma büyüme Ordu’ludur. Ordu’nun Karaağaç Köyü nüfusuna kayıtlıdır.

OYUNCU AHMET YENİLMEZ KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ

Ahmet Yenilmez 55 yaşında ve 1.78 boyundadır. Doğum tarihi 20 Aralık 1966, burcu ise yay’dır.



Üniversite döneminde tiyatro ile ilgilenmeye başlamış ve bir çok tiyatro oyununda sahne almıştır. 1978’de Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Deneme Sahnesi bünyesinde profesyonel olarak tiyatro ile tanışmıştır. 1983’de Karadeniz Bölgesi tiyatro festivalinde Cevat Fehmi Başkut’un Ölen Hangisi isimli oyunu ile en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi olmuştur.

1987’de Hasret Sahnesi kadrosuna girmiş, Yusuf Yüzlüler adlı oyunu yazıp oynamış ve sahnelemiştir. 1992’de Kültür Bakanlığı bünyesinde “Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri, 1996’da Medeniyetinizden İstifa Ediyorum” oyunlarında sahneye çıkmıştır.

1996’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezinde Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı

1997’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muammer Karaca Tiyatrosu Müdürlüğü.

1998’de İstanbul Sarıyer Belediye Tiyatrosu Kuruluşu’nda yer almıştır.

1999 ve 2000 yıllarında kendi yazıp oynadığı Milenyum Eşiğinde Türkiye adlı tek kişilik oyunu sahnelemiştir. Usta oyuncu özellikle, 1998 senesinde rol aldığı Deli Yürek adlı dizi de Sabri karakteri ile büyük yankı uyandırmıştır. Ayrıca rol aldığı Ekmek teknesi adlı dizide Gamsız Celal karakteri de çok sevilmiştir. Dizi de ayrıca (Herodot Cevdet) Hasan Kaçan ve Savaş Dinçel, Şermin Hürmeriç, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Ekin Türkmen, Şafak Sezer ve Açelya Akkoyun gibi isimler de rol almıştır.

Usta oyuncu, Ankara’da kurucusu olduğu “Ahmet Yenilmez Sanat Merkezi” adı altında oyunculuk ve yazarlık atölyesinde genel sanat yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

3 Kasım 2002 tarihinde Kurucusu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu‘nun olduğu Büyük Birlik Partisi’nden İzmir ikinci bölge, birinci sıradan milletvekili adayı olmuştur. TRT ekranlarında yayınlana Kınalı Kuzular isimli dizinin yapımcılığını üstlenmiştir.

OYUNCU AHMET YENİLMEZ'İN YAZILARI

Ahmet Yenilmez yazar olarak kaleme aldığı konular ile de dikkat çekmektedir. gunes.com web sitesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca yenilmezsanatmerkezi.com.tr web sitesinde de yazmaktadır. Web site linkleri ile yazdığı yazılara ulaşabilirsiniz!

Ahmet Yenilmez

OYUNCU AHMET YENİLMEZ'İN KİTAPLARI

Güneşli Günler

Seyrü Sefer

Candiller (şiir albümü)

OYUNCU AHMET YENİLMEZ EVLİ Mİ, OĞLU KİM?

Ahmet Yenilmez evli ve 3 çocuk babasıdır. Eşi, ailesi ve özel hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Satuk Buğra Yenilmez isminde bir oğlu vardır.

Ahmet Yenilmez evlidir ve 3 çocuk babasıdır.

OYUNCU AHMET YENİLMEZ'İN OYNADIĞI DİZİLER

Ahmet Yenilmez en son ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman isimli dizi de Demirci Davut karakteri için kamera karşısına geçmiştir. Daha önce rol aldığı dizi ve projeler ise şu şekildedir.

Kuruluş Osman (Demirci Davut)

Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (Ahmet)

İrtibatı Koparmayalım (Usta) (TV Dizisi) 2013

Nizama Adanmış Ruhlar (Reis Aslan Çınar) 2013 – 2014

İnsan Aldandı (Ramazan) 2011

İhanet (Veysel) 2010

Hür Adam (Bekçi) (Sinema Filmi) 2010

Halil İbrahim Sofrası (Çaycı Kömür) 2010

Kız Kaçıran (Hüsnü) 2009

Kollama (Ejder) 2008

Girdap (Yakup (Ev Sahibi)) (Sinema Filmi) 2008

Dur Yolcu (Marangoz Ali) 2008

Sözün Bittiği Yer (Sinema Filmi) 2007

Kınalı Kuzular: Mehmet Akif Ersoy (Mehmet Akif) (TV Filmi) 2007

Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden ayırmayın (Yarbay İsmail) (TV Filmi) 2007

Fesupanallah (Kahraman) 2007

Eşref Saati (Turgay) 2007

Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan (Sırrı Başçavuş) (TV Filmi) 2006

The İmam (Hacı Feyzullah) (Sinema Filmi) 2005

Kaleiçi (Kasap Ali) 2005

Beşinci Boyut (Yasin) 2005

Acı Hayat (Hasan) 2005 – 2006

Kimsesiz Zaman Tasvirleri (TV Filmi) 2004

Aynalar 2004

Esir Şehrin İnsanları (Zekeriya) 2003

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Kemal) 2002

Ekmek Teknesi (Celal) 2002

Deli Yürek (Sabri) 1998

Sıcak Saatler (Çay Ocağı Sahibi) 1998

Karambol Kamil 1998

Aynalı Tahir (Cabbar) 1998

OYUNCU AHMET YENİLMEZ'İN SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Resmi twitter hesabı kullanıcı ismi @ahmetyenilmez ‘dir. Resmi instagram hesabı kullanıcı ismi @ahmetyenilmezofficial ‘dır. Ayrıca youtube video kanalı bulunmakta. Kanal ismi ise @ahmetyenilmez ‘dir. Şimdi ne yapıyor? sorusuna cevaben Kanalında genellikle köyü, memleketi, son dönemde neler yaptığı ile ilgili merak edilen video içerik paylaşımları yapmaktadır. Usta oyuncu öldü mü? soruları ile sık sık merak konusu, başarılı oyuncu en son 2021 yılında Kuruluş Osman dizisinde Demirci Davut karakterini canlandırmıştır.

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