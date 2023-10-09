AHSİAD'tan insanlık dersi veren üyesine 'Ahilik beratı' İçinde döviz dolu bulduğu cüzdanı üyesi olduğu derneğe teslim etmişti

Sultanbeyli’de bir kafede unutulan ve içerisinde yaklaşık 110 bin Türk Lirası değerinde döviz olan cüzdanı bulan çalışanlar, buldukları cüzdanı işletme sahibi Mücahit Sefa Mataracı’ya verdi. Sefa Mataracı da, kendisine teslim edilen cüzdanı üyesi olduğu AHİSİAD’a teslim etti. AHİSİAD da bu örnek davranışından dolayı Mataracı’yı takdim ettiği Ahilik Beratı ile onurlandırdı.

AHSİAD ÜYESİNDEN İNSANLIK DERSİ

Sultanbeyli’de bulunan bir kafede geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişi hesabı ödedikten sonra cüzdanını oturduğu masada unutarak kafeden ayrıldı. Kafede çalışan garsonlar tarafından bulunan içi para dolu cüzdan işletme sahibi Mücahit Sefa Mataracı’ya ulaştırıldı. İçinde Euro, Frang ve Dolar olarak, yaklaşık 110 bin TL’lik döviz bulunan cüzdan, işletme sahibi Sefa Mataracı tarafından üyesi olduğu Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği’ne (AHİSİAD) teslim edildi.

Bulduğu cüzdanı Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği’ne (AHİSİAD) teslim eden Mataracı, bu örnek davranışından dolayı dernek tarafından ‘Ahilik Beratı’ verilerek onure edildi.

Cüzdanı teslim eden işletme sahibi Mücahit Sefa Mataracı, konuyla ilgili verdiği bilgide “Bizim kafemizde bir müşteri oturup yemeğini yedi. Çayını da içtikten sonra kalkıp hesabını ödedi. Müşterinin masasını temizlediğimizde cüzdanını fark ettik. Biz hemen peşinden koştuk fakat yetişemedik. Biz de cüzdanını alıp içine baktığımızda kimliğini göremedik. Daha sonra ben de üyesi olduğum Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği başkanını aradım. Derneğimize getirdik ve cüzdanı muhafaza altına aldık. O sırada cüzdanı sahibine ulaşmaya çalıştık. Cüzdanın içerisinde yaklaşık olarak toplam 110 bin TL var. Bu hafta Ahilik Haftası ve biz de gereğinin yapılması için başkanımıza konuyu ilettik” dedi.

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İBRAHİM ÇAM: "BU KARDEŞİMİZE ORİJİNALİNE UYGUN AHİLİK BERATI VERECEĞİZ"

Yaşanan bu örnek davranış sonrası konuşan AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, “Cüzdan üyemiz olan bir işletmede bulundu. Bu parayı istedikleri şekilde kullanabilirlerdi fakat büyüklerinden gördükleri töre ve inançları gereği bağlı oldukları kuruma yani bize bildirdiler. Biz de cüzdanın içerisinden kimlik çıkmadığı için sanırım banka üzerinden ulaşacağız. Cüzdanın sahibi yabancı bir misafir gibi duruyor. Ama bizi ilgilendiren burada bizim insanımızın böyle bir durumda sergilediği tavırdır. Umutlarımızın kaybolduğu dönemlerde vatandaşımızın ihtiyacı olmasına rağmen böyle bir parayı getirip teslim etmesi bizim için çok kıymetli. Bu kardeşimize orijinaline uygun Ahilik Beratı vereceğiz. Bu beratla birlikte kendisine bir miktar para ödülü vereceğiz” dedi.