AIDS hastalığı Türkiye nüfusunu tehdit ediyor! 2021 yılında 32 bin olan HIV pozitif hasta sayısı iki kat arttı!

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kronik bir hastalık olarak değerlendirdiği AIDS hastalığının cinsel temaslarla bulaştığını belirten Üroloji Bölümünden Op. Dr. Birgi Ercili, Türkiye’de 2021 yılında 32 bin olan HIV pozitif hasta sayısının, tahminlere göre 2 kat fazla olduğunu ifade etti.

YAYINLAMA
Google News
AIDS hastalığı Türkiye nüfusunu tehdit ediyor! 2021 yılında 32 bin olan HIV pozitif hasta sayısı iki kat arttı!

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kronik bir hastalık olarak değerlendirdiği AIDS hastalığının cinsel temaslarla bulaştığını belirten Üroloji Bölümünden Op. Dr. Birgi Ercili, Türkiye’de 2021 yılında 32 bin olan HIV pozitif hasta sayısının, tahminlere göre 2 kat fazla olduğunu ifade etti.

1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Diyarbakır Memorial Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Birgi Ercili, AIDS hastalığının gün geçtikçe artmakta olduğunu ve bu hastalığın korunmasız cinsel temasla çok fazla bulaştığını belirterek, mikrobun HIV adı verilen virüs olduğunu söyledi.
HIV’in her zaman belirti vermeyeceğini hatta ilk bulaştığında ilk temastan 3 hafta kadar testlerde pozitif çıkmadığına dikkat çeken Dr. Ercili, bu nedenle korunma yöntemleri olarak mutlaka tek partnerle ilişkiye girmek ve mutlaka kondom gibi bariyer yöntemlerini kullanmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

AIDS hastalığı Türkiye nüfusunu tehdit ediyor! 2021 yılında 32 bin olan HIV pozitif hasta sayısı iki kat arttı!

"HIV aslında kişiye bulaştığında ilk günlerde grip benzeri semptomlar yapmaktadır"

AIDS'in, HIV denilen virüsün neden olduğu bir hastalık olduğunu aktaran Ercili, “Aslında HIV demek AIDS demek değildir. HIV bu hastalığa neden olan hastalığın adıdır. AIDS ise HIV virüsünü vücudumuza aldığımızdan 7-8 yıl sonra ortaya çıkaran, bağışıklık sistemini düşüren bir sendromdur. HIV aslında kişiye bulaştığında ilk günlerde grip benzeri semptomlar yapmaktadır. Ateş, grip, öksürük, burun akıntısı ve bir süre bulgu vermemektedir. Ama ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş vücuttaki bağışıklık sistemini kötü yönde etkilediği için çeşitli hastalıklarla ortaya çıkmaktadır” dedi.

HIV’ın en fazla bulaşma sebebinin cinsel yolla olduğunu kaydeden Ercili, “Özellikle korunmasız cinsel temasla çok fazla bulaşıyor. Bizim polikliniğimize de hastalar genelde şüpheli cinsel temas sonrası akıntı ile başvuruyorlar. Bazı hastalarda şikayet olmasa bile acaba bulaşıcı bir hastalık bende de var mı diye endişe edip gelebiliyorlar. Burada bilinmesi gereken HIV’in her zaman belirti vermeyeceği hatta ilk bulaştığında ilk temastan sonra 3 hafta kadar testlerde pozitiflik vermeyebiliyor” diye konuştu.

HIV’in en fazla, birden fazla partnerle ilişkiye girildiğinde daha fazla bulaştığını ifade eden Ercili, “Tabi HIV’in en fazla cinsel yolla bulaştığını söylemiştik ve bunu artıran risk faktörlerinden bir tanesi birden fazla partnerle cinsel ilişkiye girmek. O nedenle korunma yöntemleri olarak mutlaka tek partnerle ilişkiye girmek ve mutlaka kondom gibi bariyer yöntemlerini kullanmak çok önemli. AIDS sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Hatta resmi rakamlarla Türkiye’de 2021 yılında 32 bin kişide HIV pozitif hasta olduğu söylenmektedir ama tahmin edilen bunun 2 katı olduğu söyleniyor. 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde de önemli olan hastaların şüpheli bir temas halinde mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurması ve korunmasız cinsel ilişkiden uzak durmaları gerektiğini söylüyorum” şeklinde konuştu.

HIV virüsünün kadınlarda olan etkisini ve dünyaya getirdikleri bebeklerin doğum esnasında ya da emzirme süresince bulaştığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzamanı Op. Dr. Sibel Gökmen ise HIV pozitifli annenin gebelik sürecinde tedavisini düzenli bir şekilde alırsa HIV’li bir bebek dünyaya gelme ihtimalinin oldukça azaldığını söyledi. Op. Dr. Sibel Gökmen, “HIV’in anneden bebeğe bulaş yolu gebelik esnasında özellikle üçüncü trimester döneminde, doğum esnasında ya da emzirme süresince olabilir. HIV pozitifli anne gebelik sürecinde tedavisini düzenli bir şekilde alırsa HIV’li bir bebek dünyaya gelme ihtimali oldukça azalmaktadır. HIV’li bir annenin doğum sonrası bebeği emzirmesi önerilmemektedir. Ayrıca gebelik esnasında yapılan tanı ve tarama testleriyle annenin tanısını erken koyulması ve tedaviye başlanması sağlanabildiği için HIV’li bebek doğumları oldukça azalmış durumdadır. HIV’li bir bebeğin hayatını kaybetmesi gibi bir durum yok. HIV aslında Dünya Sağlık Örgütü tarafından kronik bir hastalık olarak değerlendirilmekte ve ömür boyu kontrol altına altında tutulabilmektedir” dedi.

AIDS hastalığı Türkiye nüfusunu tehdit ediyor! 2021 yılında 32 bin olan HIV pozitif hasta sayısı iki kat arttı!

İstanbul’da formalite evliliklere polisten operasyon!İstanbul’da formalite evliliklere polisten operasyon!

Fatih terim cephesinden Seçil Erzan açıklaması geldi! Fatih Terim'in de 3.3.5 milyon doları kayıpFatih terim cephesinden Seçil Erzan açıklaması geldi! Fatih Terim'in de 3.3.5 milyon doları kayıp

Gizli fon davasında eski futbolcu Semih Kaya’ya büyük şok! Mahkeme zorla getirilmesine karar verdiGizli fon davasında eski futbolcu Semih Kaya’ya büyük şok! Mahkeme zorla getirilmesine karar verdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard &amp; Poor's (S&amp;P), Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdiUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Muğla'da şehir turuyla kutlandı
112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Muğla'da şehir turuyla kutlandı
Uzmanlardan kötü haber: Pandemi sonrası 24-44 yaş arası kişilerde kalp krizi yüzde 50 arttı!
Uzmanlardan kötü haber: Pandemi sonrası 24-44 yaş arası kişilerde kalp krizi yüzde 50 arttı!
Cinsel gücü artırıyor, hücreleri yeniliyor! Gramla satılan bu bitkinin fiyatı altınla yarışıyor
Cinsel gücü artırıyor, hücreleri yeniliyor! Gramla satılan bu bitkinin fiyatı altınla yarışıyor
Havaların soğumasıyla ıhlamur satışları tavan yaptı!
Havaların soğumasıyla ıhlamur satışları tavan yaptı!
Son Haberler
Matrah düzenlemesi TOGG'a yaramadı! TOGG'a zam geldi! İşte zamlı yeni liste
Matrah düzenlemesi TOGG'a yaramadı! TOGG'a zam geldi! İşte zamlı yeni liste
Her fırtınada paramparça oluyorlar! Ayvalık'ta amatör balıkçılar bakanlığa çağrı yaptı!
Her fırtınada paramparça oluyorlar! Ayvalık'ta amatör balıkçılar bakanlığa çağrı yaptı!
İstanbul Valiliği uyardı! Yarın çok kuvvetli fırtına geliyor
İstanbul Valiliği uyardı! Yarın çok kuvvetli fırtına geliyor
Sağlıkta yapay zekadaki son durum! "Türk damar robotları 70 ülkede kullanılıyor"
Sağlıkta yapay zekadaki son durum! "Türk damar robotları 70 ülkede kullanılıyor"
Uzmanlar uyardı: Dişlerinizi beyazlatmak isterken kaybetmeyin!
Uzmanlar uyardı: Dişlerinizi beyazlatmak isterken kaybetmeyin!
Alışveriş merkezlerinde sakın bunu yapmayın! Uyuz vakaları arttı, her gün yeni bir vaka görülüyor!
Alışveriş merkezlerinde sakın bunu yapmayın! Uyuz vakaları arttı, her gün yeni bir vaka görülüyor!
Çok Okunanlar
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Aralık Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Aralık Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Türkiye'nin UEFA yeni ülke puanı ve sıralaması belli oldu! Kaç puanla kaçıncı sıradayız? Alınan kötü sonuçlar sonrası büyük tehlike
Türkiye'nin UEFA yeni ülke puanı ve sıralaması belli oldu! Kaç puanla kaçıncı sıradayız? Alınan kötü sonuçlar sonrası büyük tehlike
Gram ve Çeyrek altında son durum ne? Gary Wagner'den çok konuşulacak altın tahmini! 1 Aralık 2023 Cuma güncel altın fiyatlar
Gram ve Çeyrek altında son durum ne? Gary Wagner'den çok konuşulacak altın tahmini! 1 Aralık 2023 Cuma güncel altın fiyatlar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
Havaların soğuması şifalı içeceklere talebi artırdı! Bu karışım atom etkisi yaratıyor!
Havaların soğuması şifalı içeceklere talebi artırdı! Bu karışım atom etkisi yaratıyor!
Bu cihaz lenfödeminin erken teşhisine imkan sağlayacak!
Bu cihaz lenfödeminin erken teşhisine imkan sağlayacak!
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış