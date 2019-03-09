Aile Bakanlığı’ndan BTK’ya: Erişim engellensin uyarısı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin korkulu rüyası haline gelen ve çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyen ‘Momo’ oyununa erişimin engellenmesi için BTK’ya başvuruda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

ŞİDDET GÖRSELLERİ

“Momo Challange internet oyunu YouTube veya WhatsApp uygulaması ile ulaşılıyor ve oyuna davet etme ile başlıyor. Kişilerin daveti kabul etmesi halinde oyun rahatsızlık verici mesajlar, şiddet içerikli görseller ve tehditlerle devam ediyor. Son zamanlarda, özellikle sosyal medyada paylaşılan yurtdışı örneği ile birlikte, çocuklara yönelik video içeriklerinin belli zaman dilimlerine Momo karakterinin çocuklara yönelik telkin ve talimatlarla kendilerine nasıl zarar verebileceklerini anlattığı, şiddet içerikli kısa konuşmaların yer aldığı görüntülerin yerleştirildiği ile ilgili şikayetlerin arttığı tespit edildi. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile gerekli görüşmeler yaparak, BTK’dan söz konusu oyununa erişimin engellenmesi yönünde geçtiğimiz günlerde resmi yazı ile talepte bulundu.

TÜRKÇESİ YOK

Bahse konu içerikle ilgili BTK ile yapılan görüşmede Momo oyunu adıyla bilinen uygulamanın İngilizce olduğu, herhangi bir linkinin olmadığı, oyunun genellikle Uzakdoğu ülkelerinde yaygın olduğu, Türkçe versiyonun bulunmaması nedeniyle Türkiye’de yaygın olmadığı yönünde bilgi alındı. Konu yakından takibe alındı.”

TEKNOLOJİK KALKAN

FACEBOOK, YouTube ve WhatsApp üzerinden paylaşılarak çocuklara ulaşan Momo’yu engellemek için bazı yollar bulunuyor. Bu yolların başında internet servis sağlayıcı şirketlerinin sunduğu güvenli aile paketleri yer alıyor. Bu paketlere üye olarak çocuklarınızın sosyal ağ ve anlık mesajlaşma uygulamalarından uzak durmasını sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak iOS ve Android işletim sistemlerinde ekran kısıtlaması seçeneği mevcut. Bu sayede çocuklarınızın hangi oyunları oynayıp oynamayacağına veya sosyal medya hesaplarını ne kadar kullanacağını belirleyebilirsiniz.

PSİKOLOGLARDAN AİLELERE MOMO’DAN KORUNMA REHBERİ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalından Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak ile Uzman Klinik Psikolog Handan Hoşrik, ailelere çocuklarını Momo’dan korumak için önerilerde bulundu. İşte uzmanlardan Momo’dan korunma rehberi:

BİLGİLENDİRİN

Momo, çocukların karşısına hazır olmadıkları anda çıkabiliyor. Yapılan araştırmalar, çocuklara beklemedikleri zamanlarda verilen yan mesajların çok daha etkili olduğunu gösteriyor. Bunlar çocukların bilinçaltına hızla ulaşıyor. Çocuklara yasaklar koyulduğunda onlar bir şekilde bunları delerek istediklerini yapabiliyor. Yasak çözüm değil. Momo gibi zararlı içerikler konusunda bilgilendirme yapılmalı.

ŞİRKETLERİ TAKİP EDİN

YouTube ile birlikte Momo’nun bir tür blok yerleştirme oyunu olan Minecraft’ta da ortaya çıktığı biliniyor. Bir süre şirketler bu konuda önlem alana kadar çocuklarımızın bunlar uzak tutabiliriz. Şirketlerin bu konunda aldıklarını önlemleri takip etmek de fayda var.



ÖĞRETMENLE İLETİŞİME GEÇİN

Çocuğunuzun sınıf veya rehber öğretmeni ile vakit kaybetmeden iletişime geçilebilir. Çocukların okullarda bir süredir Momo’yu konuşuyor ve birbirlerini korkuttukları biliniyor. Bu yüzden Momo’yu hiç görmeden bile bazı çocuklar stres yaşayabiliyor.