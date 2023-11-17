Aile faciasının ayrıntıları kan dondurdu!

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, daha öncesinde ‘seni öldüreceğim’ diye tehdit ettiği kocasının boğazına makas sapladı; sonrasında ise kendi babasını seccade ile boğmaya kalkıştı.

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Aile faciasının ayrıntıları kan dondurdu!

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, daha öncesinde ‘seni öldüreceğim’ diye tehdit ettiği kocasının boğazına makas sapladı; sonrasında ise kendi babasını seccade ile boğmaya kalkıştı. Talihsiz koca olay yerinde hayatını kaybederken, eşini öldüren kadın ise psikiyatri servisine kaldırıldı.

Korkunç olay, gece saatlerinde Taraklı ilçesi Duman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları bulunduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü öğrenilen üç çocuk annesi Emine Bostan (40), önce sert bir cisimle kafasına vurduğu eşi Eyüp Bostan’ın (48) boğazına makas sapladı. Gözü dönen kadın, sonrasında kendi babası Ahmet G.’yi de seccade ile boğmaya kalkıştı.

Aile faciasının ayrıntıları kan dondurdu!

Sesleri duyan Emine Bostan’ın 18 yaşındaki kızı N. Bostan dede Ahmet G.’yi, annesinin elinden zor kurtardı.

Aile faciasının ayrıntıları kan dondurdu!

Daha önceden de ‘seni öldüreceğim’ diye tehdit etmiş

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eyüp Bostan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, şüpheli kadın ise jandarma tarafından yakalandı. Kocasını öldürdükten sonra kendi babasını da boğarak öldürmeye kalkışan kadının, daha öncesinde eşini ‘seni öldüreceğim’ diye tehdit ettiği öğrenildi.

Suç aleti ile birlikte yakalanan kadın, psikolojik sorunları sebebi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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