Motosiklete eklenen plastik sandelye sürücülerin dikkatini böyle çekti! işte o görüntüler Elazığ’da Kekliktepe kavşağında yaşanan olayda motosiklete monte edilmiş demir sepetin üstünde bulunan plastik sandalye ile yapılan yolculuk, seyir halindeki başka bir sürücünün dikkatini çekti.