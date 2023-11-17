Bolu Dağı Tüneli yolu 2 şeritten trafiğe açıldı! Karayolları ekipleri yol bakımı yaptı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünün ulaşıma açılması için sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen karayolları ekipleri, yola akan çamurları temizleyerek yolu 2 şeritten trafiğe açtı.

YAYINLAMA
Google News
Bolu Dağı Tüneli yolu 2 şeritten trafiğe açıldı! Karayolları ekipleri yol bakımı yaptı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan riski nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapatılan İstanbul yönünün ulaşıma açılması için sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen karayolları ekipleri, yola akan çamurları temizleyerek yolu 2 şeritten trafiğe açtı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE AÇILDI

Bolu Dağı’nda dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki ormanlık alandan toprak kaymalarının olduğu belirlendi. Karayolları ekipleri tarafından bölgede inceleme yapılarak, Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli yolu 2 şeritten trafiğe açıldı! Karayolları ekipleri yol bakımı yaptı

Bölgede güvenlik amacıyla tedbirler alındı. Olay yerinde jandarma, polis ve karayolları ekipleri, İstanbul istikametine gidecek olan sürücüleri Abant kavşağına yönlendirerek trafik akışını sağladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri heyelan riskinin bulunduğu alanda inceleme yaptılar. Gece boyu otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapalı kalırken sabah saatlerinden itibaren karayolları ekipleri dağdan yola sızan çamurlu suyu temizlemek için çalışma başlattı. Yoldaki suyun temizlenmesinin ardından yol 2 şeritten trafiğe açıldı.

Genç esnafın 'heimlich manevrası' yaşlı adamı hayata döndürdü!Genç esnafın 'heimlich manevrası' yaşlı adamı hayata döndürdü!

Oğlu tarafından öldürülmüştü! Kıbrıs gazisinin oğlu sağlık raporunda akıl hastası çıktı!Oğlu tarafından öldürülmüştü! Kıbrıs gazisinin oğlu sağlık raporunda akıl hastası çıktı!

TSK'dan son dakika açıklaması! Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildiTSK'dan son dakika açıklaması! Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Zincirleme kaza ölüm getirdi! Ölü ve yaralılar var!Zincirleme kaza ölüm getirdi! Ölü ve yaralılar var!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İsrail polisinden TRT'ye saldırı! Silahın namlusuyla muhabirin kamerasını kırdı!
İsrail polisinden TRT'ye saldırı! Silahın namlusuyla muhabirin kamerasını kırdı!
İstanbul'da bulutlar kızıla boyandı, manzara görenleri mest etti
İstanbul'da bulutlar kızıla boyandı, manzara görenleri mest etti
İsrailliler Netanyahu'dan ümidini kesti! İsrailli rehine aileleri Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi
İsrailliler Netanyahu'dan ümidini kesti! İsrailli rehine aileleri Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi
Aylardır özlenen kar yağdı! İşte mevsimin ilk kar manzaraları
Aylardır özlenen kar yağdı! İşte mevsimin ilk kar manzaraları
Son Haberler
Anaokulu öğretmeninden öğrencisine darp iddiası!
Anaokulu öğretmeninden öğrencisine darp iddiası!
Arda Güler için İspanya basınında skandal manşet! Transferi fiyasko olarak nitelendirdiler
Arda Güler için İspanya basınında skandal manşet! Transferi fiyasko olarak nitelendirdiler
İYİ Parti'de istifaların sonu gelmiyor, İstifaların nedeni ne, İYİ Parti CHP ile ittifaka mı zorlanıyor?
İYİ Parti'de istifaların sonu gelmiyor, İstifaların nedeni ne, İYİ Parti CHP ile ittifaka mı zorlanıyor?
Fırtına korkusu balıkçı teknelerini tek tek karadan yürüttü!
Fırtına korkusu balıkçı teknelerini tek tek karadan yürüttü!
Ekranların ünlü sunucu ve programcısı Metin Uca hayatını kaybetti!
Ekranların ünlü sunucu ve programcısı Metin Uca hayatını kaybetti!
Türkiye'de tedavi altına alınan Gazzelileri başkan Erdoğan tek tek ziyaret etti
Türkiye'de tedavi altına alınan Gazzelileri başkan Erdoğan tek tek ziyaret etti
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan devreye girdi, 5 Bin TL ikramiye alamayan emeklilere müjdeli haber!
Başkan Erdoğan devreye girdi, 5 Bin TL ikramiye alamayan emeklilere müjdeli haber!
AK Parti aday belirleme çalışmalarına hız verdi, adaylar bu yöntemlerle belirlenecek! Üç dönem kuralı ile ilgili kritik karar!
AK Parti aday belirleme çalışmalarına hız verdi, adaylar bu yöntemlerle belirlenecek! Üç dönem kuralı ile ilgili kritik karar!
Merkez bankası yıl sonu beklenti rakamların açıklaması ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, memur maaşı ve asgari ücrete yapılacak zam oranları belli oldu
Merkez bankası yıl sonu beklenti rakamların açıklaması ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, memur maaşı ve asgari ücrete yapılacak zam oranları belli oldu
İYİ Parti'de istifaların sonu gelmiyor, İstifaların nedeni ne, İYİ Parti CHP ile ittifaka mı zorlanıyor?
İYİ Parti'de istifaların sonu gelmiyor, İstifaların nedeni ne, İYİ Parti CHP ile ittifaka mı zorlanıyor?
Bakan Fahrettin Koca: "Mısır’ın, hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir"
Bakan Fahrettin Koca: "Mısır’ın, hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir"
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast’ın tahliyesi hakkında açıklama
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast’ın tahliyesi hakkında açıklama
Yorumlananlar
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!