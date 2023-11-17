Oğlu tarafından öldürülmüştü! Kıbrıs gazisinin oğlu sağlık raporunda akıl hastası çıktı!

Kıbrıs gazisi Duran Altınok'u (70) tabancayla vurarak öldüren oğlunun tutuklu yargılandığı davada, beklenen akıl sağlığı raporu çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Oğlu tarafından öldürülmüştü! Kıbrıs gazisinin oğlu sağlık raporunda akıl hastası çıktı!

Kıbrıs gazisi babasını tabancayla vurarak öldüren sanığın tutuklu yargılandığı davada, beklenen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı.
Kıbrıs gazisi Duran Altınok'u (70) tabancayla vurarak öldüren oğlunun tutuklu yargılandığı davada, beklenen akıl sağlığı raporu çıktı.

Oğlu tarafından öldürülmüştü! Kıbrıs gazisinin oğlu sağlık raporunda akıl hastası çıktı!

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti; sanık Barış Altınok'un (40) 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, ancak sanığın suçu işlediği tarih itibarıyla alınan heyet raporunda 'akıl hastası' olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığa bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Oğlu tarafından öldürülmüştü! Kıbrıs gazisinin oğlu sağlık raporunda akıl hastası çıktı!

Mahkeme heyeti ayrıca sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi ve koruma altına alınmasına hükmetti.

TSK'dan son dakika açıklaması Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildiTSK'dan son dakika açıklaması Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Zincirleme kaza ölüm getirdi! Ölü ve yaralılar var!Zincirleme kaza ölüm getirdi! Ölü ve yaralılar var!

Aylardır özlenen kar yağdı! İşte mevsimin ilk kar manzaralarıAylardır özlenen kar yağdı! İşte mevsimin ilk kar manzaraları

Başkan Erdoğan devreye girdi, 5 Bin TL ikramiye alamayan emeklilere müjdeli haber!Başkan Erdoğan devreye girdi, 5 Bin TL ikramiye alamayan emeklilere müjdeli haber!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Anaokulu öğretmeninden öğrencisine darp iddiası!
Anaokulu öğretmeninden öğrencisine darp iddiası!
Fırtına korkusu balıkçı teknelerini tek tek karadan yürüttü!
Fırtına korkusu balıkçı teknelerini tek tek karadan yürüttü!
Kuryenin dalgınlığı bakın başına ne getirdi! Olay anı kameralara böyle yansıdı!
Kuryenin dalgınlığı bakın başına ne getirdi! Olay anı kameralara böyle yansıdı!
Küçükçekmece'de korkunç patlama!
Küçükçekmece'de korkunç patlama!
Son Haberler
İYİ Parti'de istifaların sonu gelmiyor, İstifaların nedeni ne, İYİ Parti CHP ile ittifaka mı zorlanıyor?
İYİ Parti'de istifaların sonu gelmiyor, İstifaların nedeni ne, İYİ Parti CHP ile ittifaka mı zorlanıyor?
Merkez bankası yıl sonu beklenti rakamların açıklaması ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, memur maaşı ve asgari ücrete yapılacak zam oranları belli oldu
Merkez bankası yıl sonu beklenti rakamların açıklaması ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, memur maaşı ve asgari ücrete yapılacak zam oranları belli oldu
Alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı, Ekonomiden güzel haber, 3 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
Alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı, Ekonomiden güzel haber, 3 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
Aile faciasının ayrıntıları kan dondurdu!
Aile faciasının ayrıntıları kan dondurdu!
Aile faciasının ayrıntıları kan dondurdu!
Aile faciasının ayrıntıları kan dondurdu!
Motosiklete eklenen plastik sandelye sürücülerin dikkatini böyle çekti! işte o görüntüler
Motosiklete eklenen plastik sandelye sürücülerin dikkatini böyle çekti! işte o görüntüler
Genç esnafın 'heimlich manevrası' yaşlı adamı hayata döndürdü!
Genç esnafın 'heimlich manevrası' yaşlı adamı hayata döndürdü!
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan devreye girdi, 5 Bin TL ikramiye alamayan emeklilere müjdeli haber!
Başkan Erdoğan devreye girdi, 5 Bin TL ikramiye alamayan emeklilere müjdeli haber!
AK Parti aday belirleme çalışmalarına hız verdi, adaylar bu yöntemlerle belirlenecek! Üç dönem kuralı ile ilgili kritik karar!
AK Parti aday belirleme çalışmalarına hız verdi, adaylar bu yöntemlerle belirlenecek! Üç dönem kuralı ile ilgili kritik karar!
Merkez bankası yıl sonu beklenti rakamların açıklaması ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, memur maaşı ve asgari ücrete yapılacak zam oranları belli oldu
Merkez bankası yıl sonu beklenti rakamların açıklaması ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, memur maaşı ve asgari ücrete yapılacak zam oranları belli oldu
İYİ Parti'de istifaların sonu gelmiyor, İstifaların nedeni ne, İYİ Parti CHP ile ittifaka mı zorlanıyor?
İYİ Parti'de istifaların sonu gelmiyor, İstifaların nedeni ne, İYİ Parti CHP ile ittifaka mı zorlanıyor?
TSK'dan son dakika açıklaması! Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan son dakika açıklaması! Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Zincirleme kaza ölüm getirdi! Ölü ve yaralılar var!
Zincirleme kaza ölüm getirdi! Ölü ve yaralılar var!
Yorumlananlar
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!