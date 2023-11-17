Oğlu tarafından öldürülmüştü! Kıbrıs gazisinin oğlu sağlık raporunda akıl hastası çıktı!

Kıbrıs gazisi babasını tabancayla vurarak öldüren sanığın tutuklu yargılandığı davada, beklenen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı.

Kıbrıs gazisi Duran Altınok'u (70) tabancayla vurarak öldüren oğlunun tutuklu yargılandığı davada, beklenen akıl sağlığı raporu çıktı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti; sanık Barış Altınok'un (40) 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, ancak sanığın suçu işlediği tarih itibarıyla alınan heyet raporunda 'akıl hastası' olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığa bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi ve koruma altına alınmasına hükmetti.

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