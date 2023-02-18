Ailesinden geriye bir tek kızı kaldı! Gaziantep'te enkazdan sağ kurtulan adam kayıp kızını arıyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra Gaziantep'te enkazdan sağ kurtulan baba Fatih Karaca kızını arıyor. 13 yaşındaki İrem Karaca isimli kızlarının ne ölüsüne ne de dirisine rastlayabildi.

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Ailesinden geriye bir tek kızı kaldı! Gaziantep'te enkazdan sağ kurtulan adam kayıp kızını arıyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Gaziantep’in İslahiye ilçesinde deprem sırasında işte olduğu için dışarda olan Fatih Karaca depremde eşini, 3 çocuğunu, annesini ve kayınvalidesini kaybetti. Depremden sonra enkazdan cenazesi çıkmayıp kaybolan 13 yaşındaki kızını her yerde arıyor.

Ailesinden geriye bir tek kızı kaldı! Gaziantep'te enkazdan sağ kurtulan adam kayıp kızını arıyor!

"BU DEPREM BENİM BÜTÜN AİLEMİ ALDI GÖTÜRDÜ"

Baba Karaca, enkazdan kendi elleriyle bütün ailesinin cansız bedenlerine ulaştığını, ancak 13 yaşındaki kızına bir türlü ulaşamadığını belirtti. Baba Karaca, “Annemi, eşimi, 3 çocuğumu, kayınvalidemi toprağa verdim. Bir tek ben ve kızım kaldık. 13 yaşındaki kızımı hiçbir yerde bulamıyorum. Depremden hemen sonra kızımı görenler var. Kızım depremin ilk anında çıkıp gitmiş. Enkazdan çıkmadı. Bütün hastaneleri dolaştım, morgları dolaştım, ama kızım yok. Kızımın ölüsü ya da dirisini bulmak istiyorum. Eğer öldüyse bir mezarı olsun. Hayatta tek tutar dalım kızım kaldı. Bu deprem benim bütün ailemi aldı götürdü” diye gözyaşlarına boğuldu.

Ailesinden geriye bir tek kızı kaldı! Gaziantep'te enkazdan sağ kurtulan adam kayıp kızını arıyor!

"BİR TEK GERİYE BEN KALDIM"


Baba Karaca, "Anne, hanım, kızım ya da oğlum diye ağlayamıyorum. En azından kızım bulunsun. Metanetimi her zaman korudum, ancak biri olursa yaşam kaynağım olur. Hepsinin bir anda hayatını kaybetmesi çok kötü oldu. O evden bir tek geriye ben kaldım. Milyonda bir ihtimal dahi olsa kızımın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum" dedi.

GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

Baba Karaca, kızının depremden sonra sağlıklı bir şekilde yürüdüğünü ve görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığını öne sürdü. Görüntüdeki kişinin kızı olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Karaca ailesinden geriye ise çocuklarıyla çektirdiği fotoğraflar kaldı. Fotoğrafta baba sağ, 13 yaşındaki kızı ise kayıp olurken, diğer çocukların hepsi hayatını kaybetti.

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