Aissa Laidouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aissa Laidouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aissa Laidouni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aissa Laidouni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aissa Laidouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aissa Laidouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aissa Laidouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aissa Laidouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aissa Laidouni 13 Aralık 1996 tarihinde Montfermeil şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Tunus,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Aïssa Bilal Laïdouni şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aissa Laidouni Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Aissa Laidouni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Union Berlin futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Union Berlin takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aissa Laidouni'nin 1.FC Union Berlin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aissa Laidouni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/laids_93/

Aissa Laidouniboyu ve yaşı kaç

Aissa Laidouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aissa Laidouni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aissa Laidouni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aissa Laidouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Angers SCO B

7 Eylül 2016 yılında Les Herbiers VF

30 Haziran 2017 yılında Angers SCO B

31 Ağu 2017 yılında FC Chambly Oise

30 Haziran 2018 yılında Angers SCO B

14 Temmuz 2018 yılında FC Voluntari

5 Ağu 2020 yılında Ferencváros

27 Ocak 2023 yılında Union Berlin

Aissa Laidouni kimdir

Aissa Laidouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aissa Laidouni şuan 1.FC Union Berlin takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Angers SCO (-2016)

Aissa Laidouni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tunus takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

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Aissa Laidouni nereli

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