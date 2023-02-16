Josip Juranovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Juranovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Juranovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Juranovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Juranovic 16 Ağu 1995 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Juranović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Juranovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Josip Juranovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Union Berlin futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Union Berlin takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josip Juranovic'nin 1.FC Union Berlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Josip Juranovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jurki17/

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Josip Juranovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Juranovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josip Juranovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Juranovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dubrava Tk U17

12 Ağu 2011 yılında C. Sesvete U17

9 Eylül 2011 yılında Dubrava Tk U17

1 Temmuz 2012 yılında Dubrava Tk U19

1 Ocak 2013 yılında NK Dubrava ZG

26 Ocak 2015 yılında Hajduk Split

31 Temmuz 2020 yılında Legia Varşova

21 Ağu 2021 yılında Celtic

22 Ocak 2023 yılında Union Berlin

Josip Juranovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Juranovic şuan 1.FC Union Berlin takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Josip Juranovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

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