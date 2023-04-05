Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmesinden sonra depremden çok reklam ve tanıtıma ayırdığı bütçelerle çok tartışılıp gündeme gelmişti. İmamoğlu'nun gezi ve seçim çalışmaları esnasında vatandaş süsü verilerek sevgi gösterisinde bulunan kişilerin yapılan araştırmalar sonunda, aslında vatandaş olmadığı ücret karşılığında bir ajans da çalışan kişiler olduğu iddia edilmişti.

TRABZON'LU DEĞİL MARMAİS!Lİ ÇIKTI

Bu tartışmaları gündeme getiren bir görüntü bu sefer Trabzon'da yaşandı. Cumhur ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışması ve mitin yapmak için dün Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'a beraber gittiler. Şehirde seçim çalışmaları esnasında yine daha önceki senaryolara benzer bir şekilde, kendisine Trabzon'lu süsü veren kapalı bir bayanın Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na kameralar önünde sevgi gösterisinde bulundu. Yapılan araştırmada bu bayanın sosyal medya hesabında Marmaris'te yaşıyor yazması aslında Trabzon'lu olmadığı, Marmaris'te yaşadığı anlaşıldı.

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AJANS EKREM İMAMOĞLU'NA MI ÇALIŞIYOR?

Trabzon'da yaşanan bu olay yine kafalara yine kafalarda soru işareti bıraktı. Daha önceki görüntülerde olduğu gibi bu bayanında aslında normal bir vatandaş olmadığı, bir ajans elemanı olduğu ve ücret karşılığında algı oluşturmak için bu görevi yerine getirdiği tartışmalarına neden oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bazı ziyaretler esnasında yanına yanaşıp normal vatandaşmış gibi sevgi gösterisinde bulunan kişilerin yine çeşitli ajanslarda ücretle çalışan kişiler olduğu anlaşılmıştı.

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KAPALI BACIMIZ MARMARİSTEN ÇIKTI!

Trabzon'daki bu olayı bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla " Trabzon'da Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisi yapan kapalı bacımız Marmaris'ten çıktı. Ajans muharrem inceye çalışıyor" esprisinde bulundu.