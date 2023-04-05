Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı

Seçim çalışmaları için Trabzon'a Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte giden Ekrem İmamoğlu'nun yanına yaklaşarak sevgi gösteresinde bulunan kapalı bir bayanın Trabzon'da yaşamadığı ortaya çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmesinden sonra depremden çok reklam ve tanıtıma ayırdığı bütçelerle çok tartışılıp gündeme gelmişti. İmamoğlu'nun gezi ve seçim çalışmaları esnasında vatandaş süsü verilerek sevgi gösterisinde bulunan kişilerin yapılan araştırmalar sonunda, aslında vatandaş olmadığı ücret karşılığında bir ajans da çalışan kişiler olduğu iddia edilmişti.

TRABZON'LU DEĞİL MARMAİS!Lİ ÇIKTI

Bu tartışmaları gündeme getiren bir görüntü bu sefer Trabzon'da yaşandı. Cumhur ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışması ve mitin yapmak için dün Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'a beraber gittiler. Şehirde seçim çalışmaları esnasında yine daha önceki senaryolara benzer bir şekilde, kendisine Trabzon'lu süsü veren kapalı bir bayanın Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na kameralar önünde sevgi gösterisinde bulundu. Yapılan araştırmada bu bayanın sosyal medya hesabında Marmaris'te yaşıyor yazması aslında Trabzon'lu olmadığı, Marmaris'te yaşadığı anlaşıldı.

Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı

AJANS EKREM İMAMOĞLU'NA MI ÇALIŞIYOR?

Trabzon'da yaşanan bu olay yine kafalara yine kafalarda soru işareti bıraktı. Daha önceki görüntülerde olduğu gibi bu bayanında aslında normal bir vatandaş olmadığı, bir ajans elemanı olduğu ve ücret karşılığında algı oluşturmak için bu görevi yerine getirdiği tartışmalarına neden oldu.

Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bazı ziyaretler esnasında yanına yanaşıp normal vatandaşmış gibi sevgi gösterisinde bulunan kişilerin yine çeşitli ajanslarda ücretle çalışan kişiler olduğu anlaşılmıştı.

Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı

KAPALI BACIMIZ MARMARİSTEN ÇIKTI!

Trabzon'daki bu olayı bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla " Trabzon'da Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisi yapan kapalı bacımız Marmaris'ten çıktı. Ajans muharrem inceye çalışıyor" esprisinde bulundu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kandil destekli HDP açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi: “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye”
Kandil destekli HDP açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi: “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye”
CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...
CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...
Kılıçdaroğlu'nun "Darağacı ve ip" imalı seçim pankartı tartışmalara yol açtı
Kılıçdaroğlu'nun "Darağacı ve ip" imalı seçim pankartı tartışmalara yol açtı
Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı
Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı
Son Haberler
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Antalya'da yük gemisi battı! Arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor!
Antalya'da yük gemisi battı! Arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor!
Donald Trump 34 suçtan hakim karşısına çıktı! Tutuklandı mı?
Donald Trump 34 suçtan hakim karşısına çıktı! Tutuklandı mı?
Oyun oynarken bir anda yere yığıldı! Fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Oyun oynarken bir anda yere yığıldı! Fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
Erdoğan, "Unutmayın 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır, iki farklı siyaset tarzı arasında bir tercihte bulunacaksınız"
Erdoğan, "Unutmayın 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır, iki farklı siyaset tarzı arasında bir tercihte bulunacaksınız"
Çok Okunanlar
Başkan Mehmet Sekmen'in çabalarıyla Erzurum'un kentsel dönüşüm sorunları hızla çözüme kavuşuyor!
Başkan Mehmet Sekmen'in çabalarıyla Erzurum'un kentsel dönüşüm sorunları hızla çözüme kavuşuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
MHK başkanı Lale Orta, yeni uygulamayı açıkladı! "Her ay 1 gün belirleyelim kulüplerin gönderdiği pozizyonları açıklayalım"
MHK başkanı Lale Orta, yeni uygulamayı açıkladı! "Her ay 1 gün belirleyelim kulüplerin gönderdiği pozizyonları açıklayalım"
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
İYİ Parti'nin Ankara 2. bölgenin temayül yoklamasında kavga çıktı
İYİ Parti'nin Ankara 2. bölgenin temayül yoklamasında kavga çıktı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi bir izlenim ediniyorum
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi bir izlenim ediniyorum
Yorumlananlar
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri