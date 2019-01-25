31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK parti'nin Aşkale Belediye Başkan Adayı Ahmet yaptırmış oldu. AK Parti Aşkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Yaptırmış kimdir?

AHMET YAPTIRMIŞ KİMDİR?

1965 yılında Aşkale de doğdu Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu . 15 yıl orman ve sağlık bakanlıkların da idari görevlerinde bulundu Siyaset hayatına lise ve üniversite yıllarında Milli Türk Talebe Birliği ve Milli Gençlik Vakfında başlayıp 2004 Mart ayında yapılan mahalli idareler seçimleri ile AK Parti'den Aşkale Belediye Başkanı olarak aktif siyasete atıldı ... Başarılarla dolu 10 yıllık belediye başkanlığından sonra 1 Kasım 2015 seçimlerinde 26. Dönem Erzurum 6. Sıra Milletvekili adayı oldu . İki yıl boyunca Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimliği görevini yürüttü. Dr Ahmet Yaptırmış yaptığı açıklama da " Ülkemiz için yeni bir Milat teşkil eden 24 Haziran 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti markasıyla yeni Türkiye inşa ve ihyası olacak. Bu kutsal yolda sizlerden aldığımız güç destek ve manevi sorumlulukla Bismillah diyerek siyaset ve bürokrasi tecrübemi birikimimi Millete hizmet yolunda Milletvekili olarak devam ettirmek istiyorum dua ve desteklerinizi bekler