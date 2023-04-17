AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, yurt dışındaki seçmene sandığa gitme çağrısında bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, yurt dışındaki seçmene sandığa gitme çağrısında bulunarak, "Türkiye'nin istikrarına, dinamizmine, gücüne güç katalım. Türkiye güçlendikçe siz güçleniyorsunuz, siz güçlendikçe Türkiye güçleniyor." dedi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, Ala'nın katılımıyla başkent Brüksel'de iftar programı düzenledi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen de hazır bulundu.

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"CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN SELAMINI GETİRDİM"

Ala, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek, vatandaşların ramazan ayını, Kadir gecesini ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Deprem felaketine değinen Ala, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere sabır diledi. Ala, Türkiye'nin ve yurt dışındaki Türklerin facianın yol açtığı yaraları sarmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Ala, ABD ile Rusya ve Çin arasında gerilen ilişkiler, Orta Doğu'da süregelen krizler ve Ukrayna'daki savaş gibi gelişmelere değindi.

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Savaş nedeniyle ortaya çıkan gıda krizinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle çözüldüğünü, ABD ziyaretlerinde bunun dile getirildiğini ve kendisine teşekkür edildiğini söyleyen Ala, "Bu gücü nereden alıyor? Bu gücü sizden alıyor. Sandıkta ortaya koyduğunuz iradeden alıyor." dedi.

Ala, Azerbaycan'ın Türkiye'nin yardımıyla işgal altındaki topraklarını kurtardığına, Türkiye'nin bu desteği verebilen bir ülke haline geldiğine dikkati çekti.

AK Parti döneminde eğitimde başörtü engelinin kaldırıldığına işaret eden Ala, "Sizin desteklediğiniz, arkasında durduğunuz bu 20 yıllık iktidarda şimdi o kızlarımız hakim, savcı, kaymakam, vali oluyor. Devletin her kademesinde görev alıyor. Subay oluyor, polis oluyor. Kime ne zararı var? Bunu siz sağladınız. Siz o istikrarın arkasında, o iradenin arkasında sandıkta Uludağ gibi, Erciyes gibi durmasaydınız biz bunları başaramazdık." diye konuştu.

KUMAR MASASI DİYENLER TÜRKİYEYİ NASIL YÖNETECEKLER?

Ala, "Türkiye'nin çevresinde, komşularında siyasi istikrarsızlıkların ve sıcak konuların hakim olduğu bir dönemde daha aday konusunda 1,5 yıl toplanıp dağılıp anlaşamayan, anlaştıktan sonra da birbirlerine kumar masası diyen, sonrasında kimler araya girdiyse bir araya gelen bir yapı, Türkiye'yi nasıl yönetecek?" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE GÜÇLENDİKÇE SİZ GÜÇLENİYORSUNUZ"

Belçika'daki Türklere sandığa gitme çağrısında bulunan Ala, "Türkiye'nin istikrarına, dinamizmine, gücüne güç katalım. Türkiye güçlendikçe siz güçleniyorsunuz, siz güçlendikçe Türkiye güçleniyor." dedi.

- Yurt dışındaki seçmenin yoğun yaşadığı bölgelerde ilk kez ek sandıklar kurulacak

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Fatih Toprak da deprem ve sel felaketine değinerek, olumsuz başlayan 2023 yılını çocuklar ve gençlerle yeniden güzel hatıralar biriktirilecek, geleceğe açılan bir kapı olarak gördüğünü söyledi.

Toprak, 20 yıl öncesinin Türkiye'si ile AK Parti döneminde eğitim, sağlık, savunma gibi her alanda gerçekleştirilen atılımlara atıfta bulunarak, "Şimdi tabiri caizse, binbir hedefle ekilmiş vatanımızın selini, depremini, her türlü afetini aşıp, ekinimizi yeşerteceğiz." diye konuştu.

"BU SEÇİM BİZİM İÇİN VATAN BEKASI,A NLMINDA"

Fatih Toprak, "Bu seçim bizim için vatan bekası, halkça ve devletçe verilen emeği garanti altına alma meselesidir. Yurt dışında kurulan sandıklar ise yurt dışındaki vatandaşlarımızın iradesine duyduğumuz derin sorumluluktan olduğu kadar çoğulcu demokrasi anlayışımızın da gereğidir." diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinde ilk defa Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ancak başkonsoloslukların bulunmadığı 25 noktada sandık kurulacağını belirten Toprak, Belçika'da Hasselt bölgesinin bu kapsamda olduğunu, 29 Nisan ile 1 Mayıs arasında 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanılabileceğini dile getirdi.

Toprak, diğer sabit sandıkların ise 09.00-21.00 saatlerinde açık olacağını söyledi.

AK Parti 28. Dönem İstanbul milletvekili adayı Oğuz Üçüncü de ilk kez milletvekili adayı olarak hitapta bulunduğunu belirterek, Avrupa'daki Türklerin çalıştıkları ülkelerin zenginliğine zenginlik kattığına işaret etti. Üçüncü, "Bu insanlara biz borçluyuz. Onların gündeminin Ankara'da bilinmesi ve takdir edilmesi için el birliğiyle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Oğuz, bu seçimin geleceğin en önemli seçimi olduğunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı'nın Avrupa'da yaşayan Türklere de zenginlik, güç, haysiyet olarak geri döneceğini dile getirdi.

YURT DIŞINDAKİ SEÇMENİN TALEPLERİNE GÖRE ÇALIŞMALAR YAPILACAK

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya da yurt dışında yaşayan Türklerin bulundukları ülkelerde hayatın her alanında var olan müteşebbis ve istihdam sağlayan konuma geldiklerini vurguladı.

Sırakaya, 2014 yılı itibarıyla yurt dışındaki vatandaşlara oy kullanma hakkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, mecliste bu vatandaşları en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi.

SIRAKAYA, BU SEÇİMİN KADERSEL NİTELİKTE

Gelecek süreçte yurt dışındaki Türklerin beklentilerine cevap vereceklerini ifade eden Sırakaya, bu seçimin kadersel nitelikte olduğunu söyledi.

"Bu seçimde Belçika'nın bugüne kadar olduğu gibi Anadolu'dan, haktan, hakikatten yana olan duruşuna aynı şekilde devam edeceğine yürekten inanıyorum." diyen Sırakaya, yapacakları çalışmalarda yurt dışındaki vatandaşların taleplerini öncelik alacaklarını kaydetti.

Sırakaya, "Yurt dışındaki kardeşlerimiz Türkiye'ye gittiklerinde 730 gün süren araçlarıyla kaldıktan sonra tekrar yurt dışında 185 gün kalma süresini 30'a düşüreceğimizi, telefonlarımızla Türkiye'de kalma süremizin 120'den 180 güne çıkarılacağını, yurt dışından borçlanarak emekli olan kardeşlerimizin yarı zamanlı çalışma imkanını tam zamanlı çalışmaya dönüştüreceğimizi ifade ediyorum." dedi.

AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceği sözünü almak istediğini dile getirdi.

UID Belçika Bölge Başkanı Enis Çimen de UID olarak seçimlere hazır olduklarını belirterek, "Yüzyılın seçiminde Türkiye Yüzyılı için oylarınızı kullanın." diye konuştu.

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