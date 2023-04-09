14 Mayıs 28. Dönem Milletvekilleri seçimlerine sayılı günler kala CHP Milletvekili aday listesi belli oldu. İYİ Parti ile 16 ilde ortaklaşan CHP, 7 ilde aday çıkarmadı. İşte CHP Milletvekili il il aday listeleri...
İSTANBUL 1. BÖLGE
1. Sıradan Oğuz Kaan Salıcı
2. sıradan Gamze Akkuş İlgezdi
3. sıradan Fethi Açıkel
4. sıradan Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA Partisi)
8. Hasan Karal (DEVA Partisi)
9. Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
İSTANBUL 2. BÖLGE
1. sıradan Namık Tan
2. sıradan Yunus Emre
3. sıradan Gökhan Zeybek
4. sıradan Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA Partisi)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
İSTANBUL 3. BÖLGE
1. sırada Engin Altay
2. sırada Erdoğan Toprak
3. sırada Türkan Elçi
4. sırada İlhan Kesici
5.sırada Zeynel Emre
6.sırada Medeni Yılmaz (DEVA Partisi)
7. sırada Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. sırada Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. sırada Özgür Karabat
10.sırada Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi)
11. sırada Turan Taşkın Özer
12. sırada Doruk Bulut
13. sırada Oğuz Kemal Yakar
14. sırada Turgay Özcan
15. sırada Utku Caner Çaykara
16.sırada Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
ANKARA 1. BÖLGE
1. sıradan Gamze Taşçıer
2. sırada Deniz Demir
3. sırada Okan Konuralp
4. sırada Sadullah Ergin (DEVA Partisi)
5. sırada Aliye Timisi Ersever
6. sırada Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. sırada Deniz Çakır
8. sırada Kemal Akkurt
9. sırada Aysun Palalı Köktaş
10. sırada Elif Topkaya Sevinç
11. sırada Hüseyin Can Güner
12. sırada Aycan Günday Koçtürk
13. sırada Armağan Erdoğan
ANKARA 2. BÖLGE
1. sıradan Murat Emir
2.sıradan İdris Şahin (DEVA Partisi)
3. sıradan Semra Dinçer
4. sıradan İrem Yaman (İYİ Parti)
5. sıradan Orkun Kamber
6. sırada Ali Rıza Erbay
7.sırada Erdal Kiziroğlu
8. sırada Özkan Aktan
9.sırada Funda Cengiz
10.sırada Erol Tosun
11.sırada Nursel Öcal
ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1. sırada Tekin Bingöl
2. sırada Umut Akdoğan
3. sırada Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4. sırada Aylin Yaman
5. sırada Ahmet Ersen Özsoy
6.sırada Mehmet Akyürek
7.sırada Mehtap Yücel
8.sırada Mehmet Yula
9. sırada Zeynep Esra Özdemir
10.sırada Ömer Yılmaz
11.sırada Elmas Kübra Karaca
12.sırada Hasan Cem Yılmaz
İZMİR 1. BÖLGE
1. sıradan Yüksel Taşkın
2. sıradan Ahmet Tuncay Özkan
3.sıradan Sevda Erdan Kılıç
4.sıradan Murat Bakan
5.sıradan Ednan Arslan
6. sıradan Seda Kaya (DEVA Partisi)
7.sıradan Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)
8. sıradan Devrim Barış Çelik
9. sıradan Sefer İpekli
10. sıradan Güldem Atabay
11. sıradan Şahbal Aras
12. sıradan Fulya Akçay
13.sıradan Mehmet Şahin Fırat
14. sıradan Birgül Değirmenci
İZMİR 2. BÖLGE
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (Demokrat Parti)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
11. Altan İnanç
12. Emine Helin İnan Kınay
13. Ayten Gülsever
14. Nurşen Balcı
15.Burak Kotan
ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
ANTALYA
1. Sururi Corabatur
2. Cavit Arı
3. Aliye Coşar
4. Mustafa Erdem
5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
7. Murat Özçelik
8. Ercüment Taşdemir
9. Nilüfer Defeci
10. Vahap Tuncer
11. Sibel Gezen
12. Ramiz Atakan
13. Emrah Yurtlak
14. Zehra Milli
15. Hatice Kübra Turan
16. Müge Gezginci Uysal
17. Mehmet Gök
GAZİANTEP
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş
HATAY
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
KAHRMANMARAŞ
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
KARABÜK
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
KARS
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen
KASTAMONU
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
KIRIKKALE
1. Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman
KARAMAN
1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz
KAYSERİ
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
KONYA
1. Barış Bektaş
2. Hasan Ekici
3. Gençosman Killik
4. Halil Ercan
5. Kamil Bülbül Okuyucu
6. Galip Polat
7. Ayşe Alkım Gökçe
8. Mürsel Ayrancı
9. Ezgi Bilge Aslan
10. Şerife Tunç
11. Mehmet Pirzade
12. Dursun Kaplan
13. Rıdvan Şenyurt
14. Tevfik Fikret İlgen
15. Veysel Gönülal
KIRKLARELİ
1. Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
MANİSA
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
MALATYA
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay
4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)
5- Semih Balaban
MERSİN
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
MUĞLA
1. Cumhur Uzun
2. Gizem Özcan
3. Süreyya Öneş Derici
4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)
5. Mehmet Demir
6. Fatma Gebeş Çimen
7. Salih Büyükdöverlioğlu
ORDU
1. Seyit Torun
2. Mustafa Adıgüzel
3. Ahmet Tokluoğlu
4. Cengiz Okur
5. Nilgün Yılmaz
OSMANİYE
1. Asu Kaya
2. Ünal Köksal
3. Mehmet Dövüşçü
RİZE
1. Tahsin Ocaklı
2. Köksal Toptan (İYİ Parti)
3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)
SAKARYA
1. Ayça Taşkent
2. Ecevit Keleş
3. Kamil Özkan
4. Azize Ceroğlu
5. Emel Akçil
6. Gündüz Gençcan
7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)
GİRESUN
ELVAN IŞIK GEZMİŞ
REŞAT NURİ ÖZDEMİR
FİKRİ BİLGE
HAKAN ADANIR
GÜMÜŞHANE
Liste çıkarılmadı.
HAKKARİ
NAZIM DEMİR
ADNAN HATİPOĞLU
SABIR DİRİ
ISPARTA
HİKMET YALIM HALICI
MEHMET TAMER CANTEKİN
HÜSEYİN YILDIZHAN
HATİCE YILDIZ
KOCAELİ
MÜHİP KANKO
HARUN ÖZGÜR YILDIZLI
HASAN BİTMEZ
NAİL ÇİLER
SERAP ÇAKIR
TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR
CUMA KARAVAR
CANER ARDUÇ
MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA
SELMAN KÖSALI
HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL
BELKIZA İLTER
İSMET İŞERİ
BERNA ÇETİN
SAKARYA
AYÇA TAŞKENT
ECEVİT KELEŞ
KAMİL ÖZKAN
AZİZE ÇEROĞLU
EMEL AKÇİL
GÜNDÜZ KADİR GENÇCAN
ALİ FETHİ GÜRLER
ÖZER ÖZÇINAR
SAMSUN
MURAT ÇAN
MEHMET KARAMAN
MUSTAFA YEŞİLYURT
NAZAN GÜNEYSU
MEHMET ÖZDAĞ
SUAT YILDIZ
NEŞE KANGÜLEÇ
NİLSU İREM KOÇYİĞİT
ÖZLER YILMAZ
SİİRT
UMUT DAYANAN
DENİZ ACAR
MEHMET ZAKİR KIZILAY
SİNOP
BARIŞ KARADENİZ
ŞEVKET TERKAN
SİVAS
ULAŞ KARASU
SERDAR İNCE
SERVECAN KAYA
LÜTFİ GÖRKEM MARŞAN
BAHATTİN YAVUZ
ŞANLIURFA
MAHMUT TANAL
MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN
AHMET TÜYSÜZ
ABDULLAH YEŞİL
İBRAHİM DİREK
SÜLEYMAN GÖK
ABDULLAH MELİK
ABDULLAH DİREK
MÜSLÜM ŞİKAK
BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME
ABDULKADİR ÇETİN
VEHBİ VURAL
İSA EKİNCİ
AZİZ BABACAN
NİZAR ÖKTEN
TEKİRDAĞ
FAİK ÖZTRAK
İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
CEM AVŞAR
NURTEN YONTAR
MUSTAFA ÜLKEM URUK
İSMAİL DOĞAROĞLU
SEMA KIRKOYUN KİNET
İSMAİL ÇELEBİ
TOKAT
KADİM DURMAZ
DURAN KUM
AYHAN KARABEKİROĞLU
MEHMET ALİ KOCAOĞLU
CEM ÇITAK
TRABZON
SİBEL SUİÇMEZ
AHMET KAYA
MURAT ÖZÇİLİNGİR
MUSA HACIOĞLU
İLKER AKINCI
MUSTAFA ERDİ ÇAKIR
TUNCELİ
HÜSNİYE KARAKOYUN
UŞAK
ALİ KARAOBA
İSMET AKIN
SEVİNÇ YAZGAN
VAN
SERACETTİN BEDİRHANOĞLU
ERCAN ÇİÇEK
AZİZ ÖREK
MUHLİS ORHAN
MERAL AYHAN
NURTEN TAŞ
SÜLEYMAN KUŞMAN
MEHMET KAVAL
YOZGAT
Liste çıkarılmadı.
ZONGULDAK
DENİZ YAVUZYILMAZ
EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
DOĞA ŞANLIOĞLU
MERVE KIR
CEMALETTİN SAĞTEKİN
AKSARAY
Liste çıkarılmadı.
BAYBURT
Liste çıkarılmadı.
KARAMAN
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
YUSUF BAŞTUĞ
HASAN EHLİZ
KIRIKKALE
AHMET ÖNAL
ÖMER ELDEMİR
ÜMİT DUMAN
BATMAN
HÜSEYİN YAŞAR
DİCLE ARSLAN
ORHAN EKMEN
ABDULLAH POLAT
MENDUH ATAK
ŞIRNAK
BOTAN CİZRELİ
ABDULLAH KAYA
AYŞE BİLİN
BARTIN
AYSU BANKOĞLU
CEYDA SARGIN
ARDAHAN
ÖZGÜR ERDEM İNCESU
ÖZEL ÖZEN
IĞDIR
YUSUF ASLAN
İSMAİL SARIBOĞA
YALOVA
TAHSİN BECAN
MEHMET GÜREL
YASEMİN FAZLACA
KARABÜK
CEVDET AKAY
ABDULLAH ÇAKIR
BAYRAM KARADAĞ
KİLİS
MEHMET AKİF PERKER
HURŞİT ÇETİN
OSMANİYE
ASU KAYA
ÜNAL KÖKSAL
MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
RIZA TEKEREK
DÜZCE
TALİH ÖZCAN
HATİCE ASLIHAN AKBAL TÜYSÜZ
JALE UZUNHASAN