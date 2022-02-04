AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten Atatürk anıtına saldırı açıklaması: "Provokasyona geçit vermeyiz!"

Samsun'un İlkadım ilçesinde geçtiğimiz gün Atatürk anıtına yapılan çirkin saldırı vatandaş tarafından büyük tepki topladı. İki şüpheli, Samsun'un simgesi haline gelmiş Atatürk Anıtı'nın ayaklarına halat bağlayarak çekmeye çalışması görüntüleri izleyenleri meydana döktü. Vatandaşlar Atatürk heykelleri önünde nöbet tutmaya başladı. Yetkili isimlerden de art arta kınama açıklamaları geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de o isimler arasında yer aldı.

KINAMA MESAJI YAYIMLADI

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir. " dedi.

"PROVOKASYONA GEÇİT VERMEYİZ"

Atatürk'e yönelik hiçbir saldırı ve provokasyona izin vermeyeceklerini ifade eden Çelik, "Atatürk, İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz." şeklinde konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz.



Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 4, 2022

NE OLMUŞTU?

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bulunan ve şehrin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı’ndaki (Onur Anıtı) atın ayak kısmına ip bağlandığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, güvenlik kamerası, görgü tanığı, parmak izi araştırması yaptı. Anıta gelen olay yeri inceleme ekipleri, ipi söktükten sonra delil torbasına koydu. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da Atatürk Parkı’na gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayı gerçekleştiren iki kişi, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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